Mai due vittorie di fila quest'anno. Il Benevento cerca, in un sol colpo, continuità di risultati e un successo casalingo che manca da 105 giorni. Cannavaro però, stavolta, vuole una gara intelligente e non frenetica. «Usiamo la testa», è il monito di chi sa quali insidie possono nascondere certe partite. Guai a dare gli avversari per scontati (Palermo docet). «Abbiamo bisogno di punti, senza fare tabelle. Non ce lo possiamo permettere, la classifica è ancora problematica. Pensiamo gara per gara. Per importi non devi necessariamente dare tutto nel primo tempo per poi pagar dazio nella ripresa. È quello che è accaduto contro i rosanero e non dovremo incappare negli stessi errori. Col Parma mi è piaciuto soprattutto perché abbiamo ragionato. E mi aspetto lo stesso approccio». Il Pallone d'oro ha ben chiara in testa la strategia per battere il Cittadella. Una squadra ruvida, tignosa, che distrugge il gioco avversario, lo spezzetta e poi colpisce.



«Non mi fido. Il Cittadella è una squadra fastidiosa, che pressa e fa dell'aggressività uno dei suoi punti di forza. È prima per palle recuperate nella metà campo avversaria e per duelli vinti, quindi ha pure grande fisicità. Sarà fondamentale saper aspettare il momento giusto per colpire, senza andare all'affannosa ricerca del gol rischiando di fare confusione ed esporsi». Saranno in tutto sei gli assenti: non ci saranno gli infortunati Letizia, Leverbe, La Gumina, Ciano e Vokic oltre allo squalificato El Kaouakibi. «Con questo tipo di episodi non siamo fortunati. Letizia lunedì farà gli accertamenti, speriamo non sia nulla di grave. Diciamo che nel suo caso sono fiducioso rispetto a quello che è accaduto agli altri in passato. Era al campo fino a poco fa e l'ho visto camminare bene». La novità, come anticipato, è la convocazione di Veseli. «Ho deciso di portarlo in panchina, anche se non so se può già giocare».

APPROFONDIMENTI Benevento-Cittadella, l'elenco dei convocati: rientra Veseli, sei assenze Benevento-Cittadella, Cannavaro: «Dobbiamo tornare a vincere in casa» Benevento calcio, nuovo rebus in difesa

Quanto a Ciano «sta recuperando e mi auguro di averlo presto di nuovo a disposizione», mentre per Leverbe e La Gumina «si tratta di problemi che verranno risolti nel giro di pochi giorni». Sulla formazione non ci sono grandi dubbi, anche se Cannavaro spiega che terrà «tutti sulla corda fino a poche ore prima della sfida, perché è un modo per farli restare sul pezzo». «D'altro canto - incalza - sanno che prima o poi con me giocheranno tutti». L'albero di Natale («è periodo», scherza) «ci consente di sfruttare meglio le qualità da rifinitori di Tello e Farias. E anche Forte l'ho visto molto più sereno già dalla gara con il Palermo. A Parma ha fatto ciò che gli ho chiesto e finalmente si è sbloccato». Abbastanza scontata la conferma del 4-3-2-1 visto che di tornare alla difesa a tre non se ne parla, nonostante il buco a destra che sarà colmato da Improta. Cannavaro difficilmente rinuncia ad uomo in più là davanti per blindarsi là dietro. Oltretutto grazie anche alla linea di retroguardia a quattro al Tardini Paleari è riuscito a mantenere la porta inviolata. Pertanto, il tecnico dovrebbe riproporre Glik e Capellini in tandem, con Masciangelo sul versante mancino. In mediana il posto liberato da Improta verrà preso da Acampora («col Palermo ho sbagliato a tenerlo in campo per 90 minuti, la settimana scorsa era molto stanco, adesso però pare che sia in ripresa»), con Karic (che si sposterà da interno destro) e Schiattarella (al comando delle operazioni) riproposti dopo la confortante prova in Emilia. Già detto del tridente con Tello e Farias alle spalle di forte che sarà il terminale offensivo.

«Ultimamente fatichiamo troppo in casa. Vincere sarà molto importante. Non temo difficoltà sul piano fisico, ritengo che sia più una questione di testa». A gara in corso ci sarà spazio anche per Simy: «Sul piano psicologico è un ragazzo straordinario, anche se negli ultimi due anni non ha mai fatto quattro partite di fila. Per lui abbiamo pianificato un lavoro specifico».