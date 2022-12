Clamoroso crollo del Benevento in casa: l Perugia ultimo in classifica vince 2-0

Il Benevento interrompe la striscia positiva, perdendo malamente in casa contro il fanalino di coda Perugia. Gli umbri vincono 2-0 con reti di Lisi e Luperini. I sanniti chiudono il girone d’andata con 22 punti che valgono il quattordicesimo posto in classifica, con appena due punti di vantaggio sulla zona playout.

Cannavaro fa rifiatare Schiattarella, rilanciando Viviani. In difesa c’è la novità Veseli, davanti ci sono Improta e La Gumina a supporto di Forte, Acampora torna nel ruolo di mezzala. Ad inizio gara doppia occasione per entrambe le squadre, prima Dell’Orco e poi Acampora. Al 12’ pericoloso sinistro a giro di Tello, Gori smanaccia in corner. Due minuti dopo, destro di pochissimo a lato di La Gumina. Al 25 palla gol sui piedi di Forte, sinistro dell’ex Juve Stabia parato sul primo palo da Gori. Al 39’ palla gol per gli ospiti, Paleari mura da due passi Casasola. Il gol arriva sul finire della prima frazione: cross a rientrare di Casasola, Lisi riceve tutto solo in area e batte Paleari con un chirurgico piatto destro.

Ad inizio ripresa cambio nei giallorossi, fuori Masciangelo dentro Foulon. E’ comunque il Perugia a partire forte, Olivieri impegna Paleari da fuori. Al 7’ ci prova La Gumina su punizione, presa plastica di Gori. Al 15’ triplo cambio per Cannavaro: fuori Viviani, Tello e La Gumina, dentro Karic, Farias e Thiam Pape. Al 17’ ancora Olivieri pericoloso, destro a lato di poco dopo una cavalcata in contropiede. Al 31’ Acampora viene espulso per fallo su Di Serio, Piccinini viene però richiamato al Var e cambia la decisione, sventolando il giallo al numero 4. Al 36’ Melchiorri sfiora il 2-0 in spaccata. Raddoppio che però arriva pochi secondi dopo con Luperini che appoggia in rete il cross basso di Melchiorri. Per l’assalto finale dentro Simy e fuori Improta nel Benevento. Al 44’ Melchiorri va vicinissimo al 3-0 con un destro di poco alto. Altra occasione in pieno recupero anche Kouan. Il fischio finale arriva dopo sette minuti di extratime.