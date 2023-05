Il Benevento a Cittadella per giocarsi la carta della disperazione. L'appuntamento con la vittoria, mancato sistematicamente da 10 gare a questa parte, non può essere più rimandato. Il rischio è che senza i tre punti, se i risultati delle altre dovessero essere sfavorevoli, la retrocessione in C possa arrivare direttamente al termine della gara del «Tombolato».

Gli uomini di Agostinelli sono obbligati a confermare i recenti progressi sul piano offensivo, magari garantendo un briciolo d'attenzione in più nella fase di copertura. Il tecnico ha pensato tanto alla formazione e alla fine, non avendo più niente da perdere, ha optato per una squadra d'assalto con un tridente composto da Ciano in veste di rifinitore alle spalle di Pettinari (per la verità un po' a sorpresa) e Farias. Il centravanti in prestito dalla Ternana viene dunque preferito a Carfora e a Tello (anche lui provato sul fronte d'attacco), per avere maggiori chance di capitalizzare occasioni: d'altro canto, è l'unica prima punta rimasta a disposizione dopo le esclusioni per scelta tecnica di Simy e La Gumina, per i quali la stagione può considerarsi già chiusa.

Nel 4-3-1-2 che verrà opposto questo pomeriggio ai granata, a centrocampo, Agostinelli ha deciso di riproporre ancora una volta Improta. Evidentemente nel ruolo di mezzala destra non riesce a fidarsi di nessun altro: Viviani provato a Palermo in quella posizione non deve averlo soddisfatto, stesso discorso per Karic, subentrato nella ripresa al «Barbera», idem Tello, che aveva sostituito nel secondo tempo Improta contro il Parma. Per non parlare di Koutsoupias e Kubica, sempre più «oggetti misteriosi». Per quel che riguarda il pacchetto arretrato, la novità è l'accantonamento di Letizia.

Ad agire da terzino destro, come accaduto contro il Parma a gara in corso, sarà Veseli. In mezzo Leverbe avvicenderà lo qualificato Glik con Tosca al suo fianco, mentre Foulon stazionerà sulla sinistra. Ormai ai margini del gruppo, per la stessa ragione di Simy e La Gumina, anche Christian Pastina. Prima convocazione per il secondo portiere della Primavera, Giovanni Bonagura, per consentire ai ragazzi di Scarlato di non rinunciare al titolare Manuel Esposito nella sfida con la Reggina che vale l'accesso ai playoff di categoria. Lasciato ai giallorossini anche il centrale difensivo Angelo Veltri. Agostinelli si è comunque tenuto alcune frecce nell'arco da scoccare in corsa, come Letizia, El Kaouakibi, Carfora, Karic, Tello, ma è evidente che il Benevento, a differenza dei veneti, che sono ben 6 punti avanti e ai quali potrebbe andar bene anche un pareggio, non potrà fare una partita d'attesa. Per questo la scelta delle tre punte per cercare, per una volta, di segnare prima della squadra avversaria. Perché l'ultima volta che il Benevento è riuscito ad andare in vantaggio, ha finito con l'aggiudicarsi i tre punti (con il Brescia 10 partite fa). Bisognerà anche evitare di prendere gol nei primi minuti di gioco, come succede ormai da quattro gare di fila (al 7' con il Parma, all'11' a Palermo, al 25' con la Reggina e al 33' con la Spal). Alla fine, se si andrà a mettere la pressione sul piatto della bilancia, il Cittadella ne avrà di più rispetto al Benevento, che è quasi spacciato. Gli uomini di Gorini sono incalzati da Brescia, Cosenza, Perugia e Spal e quindi non possono permettersi di fallire. Questo può essere un vantaggio da sfruttare per il Benevento: il coinvolgimento sul piano emotivo dovrebbe pesare di meno sul groppone dei giallorossi, che dovranno essere bravi tuttavia a non farsi prendere dall'eccessiva foga oltre che dalla smania di segnare a tutti i costi, mantenendo sempre la necessaria lucidità.



La comitiva sannita ieri, dopo la rifinitura, si è trasferita all'hotel «Europa» di Venticano per il pranzo. Poi ha raggiunto la stazione di Napoli Centrale per salire sul Frecciarossa diretto a Padova e arrivato alle 19.05. Da lì il bus societario ha condotti la ciurma in albergo al «Filanda». Al seguito dei giallorossi, oggi, ci saranno 182 tifosi, che ancora credono nella salvezza: sarebbe meraviglioso se la squadra li ripagasse finalmente con una vittoria, se non altro per dare valore anche alla prossima gara interna con il Modena e mantenere accesa quella fiammella di