Dopo quasi tre giorni di riposo (il rompete le righe c'è stato venerdì alle 15 dopo una sessione svoltasi all'ora di pranzo), il Benevento ricomincia questo pomeriggio la preparazione in vista della ripresa del campionato cadetto, che coinciderà con la trasferta di Bari del prossimo primo aprile. La sensazione è che Stellone abbia aggiunto una mezza giornata di relax proprio per non fornire più alibi ai suoi calciatori (anche se in teoria quelli sarebbero finiti da tempo). Ancora una volta, il tecnico sarà costretto a fare la conta dei disponibili anche se alcuni interpreti nel corso della settimana appena trascorsa, sono stati risparmiati dal lavoro sul campo per cercare di recuperarli appieno in prospettiva rush finale.

Fari puntati principalmente sulla difesa, perché il tecnico ha necessità di capire su chi potrà contare. Dall'arruolabilità dei vari elementi, infatti, dipenderà pure la scelta del sistema di gioco. Perché i centrali in grado di scendere in campo al momento sono soltanto due, e cioè Tosca e Veseli. L'albanese sarà impegnato oggi a Varsavia in Polonia-Albania, match valido per le qualificazioni europee e potrebbe anche giocare dall'inizio considerati gli acciacchi dell'empolese Ismajli. Paradossalmente la speranza di Stellone è che il commissario tecnico Sylvinho lo schieri tra i titolari, in modo da consentirgli di mettere minuti nelle gambe in ottica Bari. Veseli è fermo da quasi 40 giorni dopo il fastidio all'adduttore che ha indotto Stellone a rinunciare a lui e quindi una presenza in nazionale gli permetterebbe quantomeno di aumentare l'autonomia sul terreno di gioco. In Polonia c'è anche Glik, che si è recato dal medico della nazionale per un controllo post-intervento. La sua corsa al rientro si è improvvisamente inceppata al punto che Ciano, che si è operato una settimana dopo, ha messo la freccia e lo ha superato, tant'è vero che al «San Nicola» andrà in panchina.

Per il gigante di Jastrzebie-Zdrój sarà decisiva questa settimana, ma le chance di rivederlo tra i convocati sono ridotte al lumicino, figuriamoci nell'undici di partenza. Da valutare c'è pure Letizia, che si è affacciato sul campo solo venerdì, ma con le scarpe da ginnastica. Per il resto, il capitano si è sottoposto a terapie e dedicato ad esercitazioni in palestra. Stellone lo tiene monitorato, perché sa che a Bari non potrà fare a meno di lui e probabilmente gli chiederà di stringere i denti. Ma se non dovesse farcela a giocare dal primo minuto, a quel punto non è escluso che il tecnico sia costretto a cambiare modulo e optare per la difesa a quattro. Sarebbe comunque una scelta fatta ad «extrema ratio» perché l'allenatore è determinato a insistere sull'assetto a tre dietro.

Tra i papabili per una convocazione c'è pure El Kaouakibi, che si è allenato con il pallone fino a venerdì ma nel suo caso, trattandosi di un problema muscolare, si consiglia una gestione più oculata. Il marocchino comunque ha buone possibilità di andare in panchina. Sicuri assenti Capellini, che verrà dimesso tra oggi e domani dalla clinica di Bologna dove si è operato, e Perlingieri (atleta che comunque Stellone non ha mai preso in considerazione, al pari dei predecessori) per il quale i tempi di recupero sono abbastanza lunghi. Oltre alla difesa, sotto osservazione ci sono pure Schiattarella e Improta. Quest'ultimo potrebbe eventualmente tornare utile da terzino destro in caso di ritorno forzato alla retroguardia a quattro. Entrambi sono stati preservati per tutte e dieci le sedute che Stellone ha fatto svolgere da lunedì a venerdì scorsi. Non hanno mai lavorato sul campo e l'impressione è che si sia trattato di una scelta mirata. Si tratta dei calciatori di maggiore esperienza e quindi con articolazioni e muscolatura usurate dal tempo, e pertanto l'idea è quella di salvaguardarli nel periodo più delicato della stagione.

Per quel che riguarda i tagliandi per il settore ospiti del «San Nicola», essendo considerata partita a rischio, la vendita non sarà autorizzata prima della riunione del Gos di Bari, che dovrebbe scattare tra oggi e domani.