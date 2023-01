Sospiro di sollievo per Cannavaro. Sia Glik che Leverbe sono recuperabili per la trasferta di Frosinone. Il francese ha smaltito la botta al quadricipite e ieri è tornato ad allenarsi per intero con i compagni. Stesso discorso per il polacco: il versamento al ginocchio rimediato in seguito a un colpo in mischia a Cosenza si è riassorbito. Niente da fare invece per Masciangelo, che continua a essere condizionato dal dolore al tallone. Letizia continua a far registrare progressi ma ha bisogno ancora di qualche giorno prima di unirsi al gruppo. Emergenza in difesa dunque rientrata, e possibilità di guardare al match di domenica con un pizzico di ottimismo. Lo stesso che sta inducendo la società a intervenire sul mercato per piazzare almeno altri tre colpi, se non quattro: un terzino sinistro, un difensore centrale e un trequartista/seconda punta. E se dovessero incastrarsi certe situazioni, pure un altro attaccante in aggiunta a Pettinari. Mancano 5 giorni ed è pronto lo sprint finale. I tre profili sono già stati individuati e le trattative sono a buon punto.



Il laterale mancino è Alessandro Tripaldelli, che sarà prelevato dalla Spal in cambio di Daam Foulon. La definizione dell'affare, inizialmente prevista per ieri, è ulteriormente slittata. Ma oggi potrebbe essere il giorno buono per il perfezionamento dello scambio. Cannavaro aspetta Tripaldelli a braccia aperte, De Rossi ha già dato il suo assenso ad aggregare Daam Foulon. Il belga avrebbe addirittura già preso informazioni sulla città di Ferrara, chiamando l'ex compagno Gabriele Moncini (che è in prestito con diritto e obbligo di riscatto proprio al club estense) e chiedendo a Schiattarella, che nella località romagnola ha giocato e vissuto. Entrambi classe 1999, poco più di un mese di differenza l'uno dall'altro (l'italiano è nato qualche settimana prima), l'intenzione del club giallorosso è quella di effettuare un avvicendamento alla pari. Il direttore dell'area tecnica della Spal, Fabio Lupo, inizialmente era dello stesso avviso, poi ha cambiato idea e ha chiesto un indennizzo di circa 150mila euro. In un modo o nell'altro, con il corrispettivo o senza, la questione si risolverà a breve, già nelle prossime 24 ore. Per il difensore centrale, l'unico profilo trattato è quello di Alin Tosca. I contatti tra il diesse Foggia e il nazionale rumeno sono ripresi da qualche giorno, dopo essersi interrotti solo per far spazio a questioni più urgenti. Lo scoglio dell'ingaggio elevato (750mila euro) è già superato con una spalmatura del contratto che Tosca ha in scadenza al 30 giugno 2024 con il Gaziantep. Alla fine le due parti si verranno incontro: il Benevento gli garantirà un anno in più, il calciatore accetterà la spalmatura rinunciando pure a qualcosa. In più il club sannita, oltre a rinforzarsi per la stagione corrente, si garantirebbe un big titolare per il prossimo anno, quando Glik arriverà a fine contratto e si svincolerà. L'accordo è stato raggiunto, ora Tosca deve liberarsi convincendo il nuovo presidente del club, appena insediatosi. Tra i centrali non uscirà nessuno, ma il Palermo, dopo aver messo gli occhi su Masciangelo, ora sta corteggiando pure Leverbe. Il francese non ha reso secondo le aspettative ma per il Benevento è incedibile.

APPROFONDIMENTI Frosinone-Benevento, Ciano vs Insigne, la supersfida tra ex Benevento, è ufficiale: addio a Forte, arriva Pettinari dalla Ternana Benevento, addio al bomber Forte. Si allontana anche Coda

Per il trequartista restano vive le ipotesi Sibilli ed El Kaddouri, ma sul primo si è fiondato il Brescia (che ha preso pure Lisktowski dal Lecce). Poco male, perché il Benevento sta lavorando allo scambio tra La Gumina e l'honduregno Rigoberto Rivas con la Reggina. Un attaccante adattabile per uno più versatile che può agire da esterno, trequartista o seconda punta. La trattativa però è ancora in fase embrionale. La Gumina è in prestito e rientrerebbe alla Samp per essere poi girato a sua volta, sempre con la stessa formula, alla Reggina. Per il centravanti si sta scandagliando il mercato alla ricerca del profilo ideale, che arriverà solo nel caso di addio di uno tra Simy e lo stesso La Gumina. Ci sono diversi nomi sotto osservazione ma il problema è sempre lo stesso e cioè che per adesso non si tratta di giocatori da considerare in partenza.

Nel frattempo il Benevento ha ufficializzato la cessione al Catanzaro di Enrico Brignola (rientrato dal Cosenza) in prestito con obbligo di riscatto (in caso di promozione in B). Il ragazzo di Telese ha firmato un contratto fino al 2025 che avrà validità qualora la squadra di Vivarini, attualmente prima nel girone C della serie C con 6 punti sul Crotone, dovesse effettuare il salto di categoria.