L'unico reparto dove tardano i rientri è quello offensivo. E il Benevento in questo momento ha necessità di incrementare il bottino di marcature, perché pur migliorando sensibilmente nella produzione di occasioni, queste vanno poi finalizzate con maggiore precisione. Cannavaro ha bisogno di assist (leggasi Ciano) e gol (leggasi Simy) per avere delle alternative valide nel 3-4-2-1 che si appresta a riproporre non appena avrà a disposizione Viviani, Acampora ma soprattutto Tello a pieno regime. Difficile immaginare un impiego dal primo minuto di uno di questi tre già con la Reggina dopo che sono rimasti lontani dai campi di gioco rispettivamente per 80 (Viviani) e 40 giorni (Acampora e Tello), per cui con gli amaranto di Inzaghi si va verso la riconferma del 3-5-2. Camillo Ciano è il principale assist-man dei giallorossi, visto che finora ne ha sfornati 3 in 8 gare, di cui effettivamente disputate solo 3, visto che nelle restanti 5 è stato impiegato per un minimo di 7 a un massimo di 24 minuti. Nwankwo Simy è stato invece utilizzato solo 6 volte di cui 2 da titolare (contro Brescia e Sudtirol) ma non è ancora andato a segno. Ha tuttavia il potenziale per fare la differenza là davanti, perché parliamo pur sempre di un calciatore in grado di realizzare oltre 60 reti in 4 campionati (2 di A e 2 di B).

Al Benevento mancano i suoi gol, visto che è stato individuato per sopperire alla partenza di un bomber prolifico e mortifero come Gianluca Lapadula. Il Benevento aspetterà il nigeriano fino a gennaio, e dal momento del suo ritorno in campo, previsto per i primi di dicembre, Simy resterà sotto esame. Se non dovesse rimettersi a posto fisicamente o dovesse avere altre ricadute, non è escluso che i giallorossi si fiondino su un'altra punta nel mercato di riparazione. Cannavaro tuttavia lo tiene in grande considerazione e spera di riaverlo quanto prima a sua disposizione.





Senza Ciano e Simy, bisogna stringere i denti ancora un po' e quindi non resta che affidarsi a La Gumina, il quale, con 3 reti in 12 gare un discreto contributo l'ha garantito, a Farias, che ha fatto intravedere segnali di crescita nelle ultime partite (sempre poco rispetto a quanto ha investito il Benevento sull'ingaggio del brasiliano), e soprattutto a Forte, che in questo periodo è quello più in sofferenza tra gli uomini del pacchetto avanzato. Se il Benevento ha il terzultimo attacco della cadetteria è anche a causa del suo prolungato digiuno, che si trascina da ben 930 minuti. Due reti contro il Frosinone e poi nulla più, con diverse prestazioni sottotono, qualcuna anche al limite dell'imbarazzante, e l'assist per il gol di Improta contro il Bari. Per ricercare una stagione così tormentata e spuntata dello squalo bisogna tornare indietro di almeno 7 anni, quando in Lega Pro tra Cremona e Teramo collezionò appena 4 reti. Contro la Reggina toccherà ancora una volta a Forte, La Gumina e Farias, con Cannavaro che ne sceglierà ancora una volta due per giocare in tandem. Poi, dalla successiva con il Palermo, gli spazi si potrebbero pure restringere, considerato che con l'eventuale ritorno al 3-4-2-1, nell'undici di partenza verrebbe utilizzato un solo centravanti. Non è un mistero che Cannavaro attenda molto di più dai suoi attaccanti, che finora hanno dimostrato spesso di avere le polveri bagnate. Tutti e tre sono ancora sotto esame, perché sia ai primi di dicembre (con i rientri) che a gennaio (con il mercato) alcune cose potrebbero cambiare e nessuno ha posto e permanenza assicurati. La squadra oggi godrà della seconda giornata di riposo per riprendere domani mattina gli allenamenti all'Antistadio Imbriani. Intanto, a partire da questa mattina, nelle ricevitorie autorizzate e sul portale VivaTicket è attiva la prevendita dei tagliandi per Reggina-Benevento di domenica al Granillo. I titoli d'accesso per il settore ospiti (capienza 989 posti) costeranno 15 euro (esclusi diritti) e saranno acquistabili fino alle ore 19.00 di sabato 26 novembre.



Conto alla rovescia per Kamil Glik: domani è previsto il suo esordio al Mondiale in Qatar, con la nazionale polacca che alle 17, ora italiana, sfiderà il Messico in quello che potrebbe essere un match già decisivo per il secondo posto nel girone, composto pure da Argentina e Arabia Saudita che si incroceranno invece alle 11 del mattino, sempre ora italiana. Il gigante di Jastrzebie-Zdrój scenderà in campo da titolare al centro di una difesa a tre completata dai braccetti Kiwior dello Spezia e Bednarek dell'Aston Villa.