Si apre ufficialmente oggi la finestra invernale del calciomercato. Il Benevento ha poche alternative, deve sfruttarla nel miglior modo possibile per raddrizzare una stagione che sta prendendo una piega decisamente pericolosa. La società si sta già muovendo da giorni per cercare di garantire a Cannavaro i rinforzi necessari a migliorare l'attuale situazione di classifica, come si è pure impegnata a scremare la rosa, alleggerendola di elementi poco utilizzati e non del tutto funzionali al progetto tecnico-tattico. Il reparto che potrebbe essere oggetto di maggiore restyling è l'attacco, che poi è quello che di fatto, sul piano del rendimento, è quello che sta producendo i risultati peggiori. I numeri sono impietosi: le punte giallorosse segnano con il contagocce, il Benevento in generale è terzultimo per gol realizzati (solo 17 in 19 partite, con una media di 0.89 a gara) e il dato è ancora più drammatico se si considerano le sfida casalinghe. Al Ciro Vigorito La Gumina e soci hanno collezionato la miseria di 7 reti in 10 apparizioni, l'attacco meno prolifico della Serie B (seppur in coabitazione con altre squadre) tra le mura amiche. Un segnale molto preoccupante, se si pensa che lo scorso anno, a poche giornate dal termine del campionato, la squadra di Fabio Caserta segnava a raffica e poteva vantare addirittura il miglior attacco della cadetteria.

APPROFONDIMENTI Listowski e Valoti, idee per l'attacco del Benevento in crisi Benevento, caccia ai rinforzi: Foggia in pressing su Tosca Benevento, calciatori in ferie ma dal 4 gennaio via al ritiro



Di sicuro l'assenza di un giocatore di categoria superiore come Lapadula là davanti si sta facendo sentire oltremodo, perché l'italoperuviano era capace di mascherare anche difetti nell'organizzazione della manovra offensiva. I lanci lunghi erano il suo pane quotidiano, ed era capace di creare occasioni anche su giocate sbagliate dei compagni o palloni dati per persi. Inoltre, aveva l'istinto del killer e raramente perdonava sotto porta. Il Benevento avrebbe voluto tenerlo, ma lui ormai da tempo reclamava un'altra opportunità in una piazza differente. Per questo sono arrivati La Gumina e Simy, due calciatori che si pensava potessero quantomeno contendere, insieme con Forte (che invece era stato preso, un anno fa, come alternativa a Lapadula ai tempi dei contrasti con la società quando scoppiò il famoso caso), le perdite in termini di marcature. Nessuno, nemmeno i più grandi pessimisti, potevano immaginare che la squadra potesse subire una tale, considerevole emorragia sul piano delle reti realizzate. I dati oggi dicono che i gol di Forte, La Gumina e Simy (6, 3 a testa per i primi due e zero per il nigeriano) messi insieme, Lapadula lo scorso anno li aveva timbrati da solo già a fine novembre, pur saltando le prime quattro gare stagionali. Arrivati al giro di boa della stagione, è tempo di bilanci e quello dell'attacco giallorosso non può che essere estremamente negativo. Ergo, è fisiologico correre ai ripari e provare a cambiare qualcosa, ragionando al di là del valore dei singoli calciatori, che sul piano potenziale sono tra i migliori centravanti della categoria.



Il Benevento però, nella situazione in cui è messo non può più starsene fermo nell'attesa che costoro confermino le aspettative e comincino a timbrare il cartellino con una certa regolarità. Non può permetterselo. Sia Cannavaro che la dirigenza sanno bene che occorre intervenire per provare a dare una scossa. Per questo, in quello che potrebbe rivelarsi un vero e proprio valzer delle punte, potrebbero ritrovarsi coinvolti sia Forte, che La Gumina, come pure Simy, inizialmente ritenuto da Cannavaro il terminale offensivo ideale per la sua idea di Benevento. Ma alla fine anche il tecnico ha dovuto arrendersi all'evidenza: il gigante di Onitsha fatica a entrare in condizione, è macchinoso e appesantito, e come se non bastasse ha una fragilità muscolare che lo costringe ogni tanto a fermarsi per delle noie. Per questo, potrebbe finire anche lui col cambiare aria visto che ha mercato all'estero, in Spagna, Grecia e soprattutto Turchia. Quanto a Forte, la Reggina ha finalmente messo sul piatto un'offerta importante al Benevento per il suo cartellino (si parla di una cifra vicina ai due milioni di euro), ma al centravanti è interessato anche il Pisa e il Venezia. Ci potrebbe poi essere un ritorno di fiamma del Parma, che lo valeva già cercato in estate con una proposta da 2 milioni e mezzo rifiutata dal Benevento. Se così fosse, sarebbe più semplice per il Benevento arrivare a Gennaro Tutino, in forza proprio ai ducali, l'attaccante preferito da Cannavaro. È su di lui che i giallorossi stanno concentrando le attenzioni. Foggia segue però sempre con interesse Christian Gytkjaer del Monza e il 2002 Sebastiano Esposito dell'Anderlecht.