I rinforzi, ma anche le cessioni. Il Benevento non può rischiare di innestare calciatori senza lasciare il necessario spazio in rosa. Non è una questione di liste, visto che c'è la possibilità di tesserare altri due over senza problemi, ma di funzionalità e di alleggerimento di un organico che altrimenti corre il pericolo di diventare troppo pesante da gestire sul piano numerico. E ci si ritroverebbe inoltre con l'ulteriore complicazione di dover tenere fuori, per ogni gara, tra i 15 e i 20 elementi. Per tale ragione, ad ogni nuovo ingresso nel roster, dovrà corrispondere, in maniera non proprio categorica ma quasi, un'operazione in uscita.



Ieri sera Foggia e Cannavaro, dopo essersi sentiti spesso al telefono in questo periodo di vacanza, si sono accomodati a cena e hanno fatto il punto della situazione. Con il coinvolgimento del resto dello staff tecnico, i due si sono confrontati sul mercato, su nuove pedine da incasellare, ruoli da ricoprire e potenziali partenze. Sulla permanenza o sull'addio di alcuni atleti le idee non sono ancora del tutto chiare: in questa settimana l'allenatore parlerà con quelli che ritiene meno aderenti e connessi al progetto, per verificare se è il caso di continuare insieme o se sia opportuno separarsi. Sui profili da individuare, invece, ci sono pochi dubbi: un centrale difensivo, un terzino sinistro, un centrocampista di struttura, un esterno offensivo che può agire pure da trequartista e un attaccante di manovra.

Cinque figure che potrebbero diventare quattro se il club dovesse riuscire ad assicurarsi le prestazioni di Alin Tosca, il nazionale rumeno sul quale Cannavaro, proprio ieri, ha sciolto la riserva. Il poliedrico difensore è pronto a tornare all'assalto del Gaziantep per ottenere l'ok al trasferimento. E per questo sarebbe in attesa di una convocazione da parte del suo presidente Cevdet Akinal. Con lui il Benevento prenderebbe due piccioni con una fava, assicurandosi un mancino che può fare senza problemi anche il centrale. Filtra un cauto ottimismo sulla positiva risoluzione della vicenda. Sul piano delle uscite, non sarà facile comunque fare una pianificazione.

Quella di gennaio è una sessione strana, in cui girano pochi soldi e sono altrettanto poche le società che hanno voglia di scoprire le carte sin dalle prime battute e di fare investimenti seri e duraturi. Pertanto, a dettare eventuali partenze, potrebbero essere più le dinamiche di mercato e le offerte che arriveranno piuttosto che le scelte tecniche di Cannavaro e della dirigenza. Una cosa però è certa: i calciatori del Benevento fanno gola ai club più forti della B e in qualche occasione pure in serie A. Uno dei più gettonati è Improta, per il quale si sono mosse più squadre, molto probabilmente per la sua versatilità. Da più parti sono stati effettuati sondaggi e richieste di informazioni per giocatori come Letizia, Masciangelo, Foulon, Tello e sono arrivate proposte per Forte e Simy. I procuratori del nigeriano sono stati contattati negli ultimi giorni da un club di massima divisione polacca e uno di Liga2 spagnola. Ma Simy ha già fatto sapere di non gradire nessuna delle destinazioni.

Quanto a Forte, il Benevento ha respinto al mittente le offerte di Reggina e Frosinone e fissato il prezzo. L'attaccante sarà ceduto solo per una cifra non inferiore ai 2,5 milioni di euro (che poi è la stessa che avevano proposto in estate non solo il Parma, ma anche il Pisa: i nerazzurri sono ancora interessati e potrebbero tornare a farsi vivi). Andranno a farsi le ossa in C i vari Perlingieri, Basit, Sanogo, Thiam Pape e Agnello. Rientrati dal prestito alla Sambenedettese l'attaccante 2003 Bruno Umile e il terzino 2003 Angelo Viscardi. Quest'ultimo pare sia stato promesso all'Arezzo del club manager Nello Cutolo, ex giallorosso, napoletano del Rione Traiano come Pasquale Foggia. Proprio Cutolo, insieme ad un altro ex, ovvero Felice Evacuo, sta per terminare il corso da direttore sportivo promosso dalla Figc che si sta svolgendo nelle aule del Centro tecnico federale a Coverciano. Alla Sambenedettese, che ora ha un buco da colmare, come alternativa potrebbe sbarcare qualche altro Under di proprietà del Benevento: ieri sera il presidente del club marchigiano Roberto Renzi, che vive a Roma, ha fatto una capatina al Mancini Park Hotel dove ha incontrato Pasquale Foggia per discuterne.



Nel pomeriggio, intanto, primo allenamento dei giallorossi in ritiro, tutti presenti incluso Farias, sbarcato a Roma con un volo privato dal Brasile. Oggi la squadra è attesa da una doppia seduta.