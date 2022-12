Da Modena è arrivato un messaggio chiaro. Il Benevento, nonostante i progressi fatti registrare dall'arrivo in sella di Fabio Cannavaro, ha ancora bisogno di lavorare per trovare una sua precisa identità. Ed è per questo che l'allenatore, di comune accordo con la dirigenza, ha deciso che, al termine della settimana di ferie che spetta ai calciatori per contratto e che seguirà la sfida di lunedì col Perugia, ha deciso di portare la squadra in ritiro per pianificare uno step di preparazione in vista della ripresa del campionato, che avverrà il 15 gennaio al San Vito Marulla di Cosenza.



Proprio ieri, però, il Collegio di garanzia dello sport del Coni ha ricevuto una istanza arbitrale dal procuratore Gabriele Giuffrida, contro il Benevento Calcio, «in virtù del contratto di mandato, conferito, in data 9 agosto 2020, dalla società intimata alla odierna istante (la GG11 dell'agente in questione, ndr), affinché quest'ultima prestasse la propria opera professionale nell'ambito delle trattative finalizzate al trasferimento, e al conseguente tesseramento, del calciatore Kamil Jacek Glik presso la suddetta società». In parole povere, Giuffrida reclama il corrispettivo economico per aver fatto da mediatore nell'operazione Glik, una cifra che il Benevento potrebbe aver omesso di versare.



Nel frattempo, la sede del breve periodo di romitaggio, che dovrebbe durare dai 7 ai 10 giorni, non è ancora stata scelta. Al momento si valutano diverse alternative, tra cui si fa largo anche l'ipotesi di andare all'estero, che al momento rimane quella più gettonata. Ovviamente si tratta di incastrare una serie di priorità: servono una località idonea con un clima non rigido, una struttura adatta ad ospitare un gruppo numeroso tra squadra, tecnici, staff medico e fisioterapico, dirigenza, magazzinieri, addetti alla logistica e via discorrendo, almeno un campo in erba naturale con spogliatoi e palestra, e poi bisogna organizzare il viaggio in aereo di andata e ritorno e i vari transfer.

Il club manager Alessandro Cilento è al lavoro per reperire una soluzione adeguata fuori dai confini nazionali, ma nel frattempo si è cautelato con una opzione sul Mancini Park Hotel, l'albergo situato in una zona residenziale della periferia sud di Roma, che ha già ospitato in passato i giallorossi per ben sei volte. La prima il 10 maggio 2015 alla vigilia dei playoff contro il Como, poi a luglio del 2015 e del 2016 per le preparazioni estive con Auteri e Baroni, per tornarci dal 7 al 13 gennaio del 2017 (quando a Benevento nevicò) in B sempre con Baroni e poi con lo stesso allenatore, dopo sei sconfitte di fila, al primo anno in A, il 27 settembre del 2017, approfittando della sosta. L'ultima occasione è stata nel gennaio del 2020, con Inzaghi al giro di boa della stagione dei record in cadetteria. Se non dovesse essere possibile individuare un posto fuori dall'Italia che risponda alle esigenze del Benevento, la squadra ripiegherà sul Mancini, che rappresenta pur sempre una comoda sistemazione.



Ieri, intanto, la squadra ha usufruito della giornata libera, mentre in serata si è recata al completo presso il Samnium Resort & Suites di Paolisi per la rituale cena natalizia con i vari staff, dipendenti e sponsor. La ripresa degli allenamenti è fissata per questo pomeriggio all'Imbriani. Cannavaro deve valutare le condizioni di Leverbe, e decidere se Veseli sarà in grado di scendere in campo dal primo minuto, perché a quel punto gli potrebbe pure venire in mente di impiegare l'albanese dall'inizio al posto di Capellini. Lasciato a riposo per la seconda settimana di fila, potrebbe recuperare in tempo per il boxing day ma in ogni caso non sarebbe disponibile per essere utilizzato dall'inizio. Di sicuro Cannavaro darà minutaggio a La Gumina e a Ciano che, seppur per un ridotto lasso temporale, potrebbero essere protagonisti contro il Perugia. Il rientro di Koutsoupias dalla squalifica, offrirà al tecnico un'alternativa in più sulla trequarti, dove occorre comprendere se confermare Acampora oppure lanciare proprio il greco in quella posizione accanto a Tello. Ieri, come previsto, il giudice sportivo ha mandato in diffida Acampora e Viviani (che si aggiungono a Foulon, Tello e Leverbe), e squalificato per un turno il diesse Pasquale Foggia (che quindi non sarà in panchina) per una critica irrispettosa verso la terna a fine primo tempo.



