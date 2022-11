Nel pomeriggio di ieri, la Polonia ha centrato la prima vittoria nel Mondiale. La squadra di Michniewicz ha battuto, non senza difficoltà, l'Arabia Saudita (2-0). Le aquile bianche sono salite a 4 punti in classifica nel gruppo C, balzando al comando. Kamil Glik, alla 101esima presenza con la sua rappresentativa, è partito titolare nella difesa a quattro, facendo coppia con il centrale dello Spezia Kiwior; sulle fasce Cash (a destra) e il sampdoriano Bereszynski (a sinistra). In campo anche gli altri italiani Szczesny (Juventus), Zielinski (Napoli), Milik (Juventus) e Piatek (Salernitana), quest'ultimo da subentrato. Primi venti minuti di match molto nervosi, con quattro gialli sventolati a Cash, Kiwior, Milik e Al Malki e una bella occasione per gli arabi con Kanno. Per il resto la difesa polacca è stata impegnata poco, con Glik che si è dovuto disimpegnare solo in un paio di rinvii. Il primo tempo si è concluso sull'1-0, con il gol al 39' dell'azzurro Zielinski; fenomenale la parata di Szczesny su rigore calciato da Al Dawsari sul finire della prima frazione. Nel secondo tempo, la difesa polacca è stata certamente più impensierita; l'Arabia ha sfiorato il pari in almeno un paio di occasioni. In avvio di ripresa, Glik è stato bravo a sbrogliare una pericolosa situazione nell'area di rigore di Szczesny. All'82', dopo due legni colpiti da Milik e Lewandowski, è arrivato il raddoppio polacco proprio grazie al centravanti del Barcellona, che ha approfittato di un disimpegno sbagliato da Al Malki per battere a tu per tu il portiere saudita. Biancorossi vicini anche al tris nel finale, ancora con Lewandowski. Glik, dunque, ha sfoderato un'altra prova all'insegna della solidità, concedendo solo le briciole al centravanti dell'Arabia Al Shehri e al subentrato Al Obud. Nel finale, l'ex Toro ha respinto gli assalti arabi con due precise chiusure difensive.

Il calciatore ha celebrato la vittoria sui social, postando un suo scatto sorridente a fine partita e le esultanze del gruppo. Le sorti del girone C si decideranno mercoledì 30, con Polonia-Argentina e Arabia Saudita-Messico; per Glik ci sarà la prova del nove contro Lionel Messi. I polacchi puntano gli ottavi, traguardo che manca dal 1986. In caso di passaggio del turno, il difensore salterebbe anche la sfida di domenica 4 dicembre in programma tra Benevento e Palermo. In caso di eliminazione ai gironi, invece, tornerebbe in tempo.