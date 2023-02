Il Benevento 5 continua l'inseguimento alla conquista della zona playoff del campionato di A2. I giallorossi sono ora al settimo posto della classifica, a un solo punto dalla qualificazione agli spareggi di fine stagione, che valgono anche l'ammissione alla serie A2 Elite del prossimo anno. Del resto i sanniti vengono dalla convincente vittoria sul campo di Manfredonia contro il Vitulano Drugstore. Per questi motivi è molto importante conquistare la vittoria oggi al «PalaTedeschi», alle 18, contro i pugliesi della Bulldog Capurso. «Per noi è un'altra gara fondamentale - precisa mister Lorenzo Nitti - come lo sono tutte del resto, ma ora dobbiamo dare continuità e non possiamo pensare di vincere e poi fermarci. Affronteremo la squadra più in forma del campionato perché il Capurso arriva da tre successi consecutivi. In avvio di stagione i pugliesi hanno pagato le tante assenze, ma ora sono al completo. Siamo consapevoli del valore del nostro avversario - ribadisce il tecnico dei giallorossi - ma allo stesso tempo anche del nostro. Dobbiamo cavalcare l'entusiasmo, sono certo che i ragazzi si faranno trovare pronti».

br.ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA