Piazza e società deluse dal crollo della squadra di Pippo Inzaghi nel girone di ritorno. Così igiocatori del Benevento pagano le conseguenze dopo la matematica retrocessione in Serie B, maturata per effetto del pareggio ottenuto dal Torino sul campo della Lazio nel recupero di Serie A. Il presidente del club sannita, Oreste Vigorito, per punire la squadra che domenica sera giocherà proprio contro il Torino avrebbe intenzione di far viaggiare i giocatori e i tecnici in pullman dalla Campania al capoluogo piemontese. La decisione sarebbe maturata dopo le proteste di alcuni tifosi organizzati e suggerita da un comunicato della curva sud: «Abbiamo sentito dire che a Torino possa essere utilizzata la Primavera. Non siamo d'accordo. La squadra ha viaggiato tutto l'anno in comodi voli charter, ci auguriamo che questa volta vada con un modesto pullman societario», il messaggio dei sostenitori giallorossi.