«Ce la giocheremo con chiunque, non faremo barricate domenica nella maniera più assoluta». Pasquale Foggia ha le idee chiare, il ds del Benevento lancia i suoi che, dopo la sconfitta contro la Roma all'Olimpico, hanno voglia di rifarsi in casa nel derby contro gli azzurri. «Il Napoli è una squadra molto forte, lo scorso anno ha vissuto momenti difficili ma ha qualità incredibili».

«Vanno dati meriti alla società e Gattuso che ha fatto un lavoro mentale e tattico straordinario incidendo molto nella testa dei suoi calciatori», ha continuato Foggia a Radio Kiss Kiss. «L'atteggiamento a Roma è stato positivo, dopo il 2-2 dovevamo gestire meglio la partita. In Serie A basta un mezzo episodio per subire gol. Inzaghi non è un difensivista».

