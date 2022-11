Il Benevento regala oltre un tempo alla Reggina, ma il risveglio nel finale vale il 2-2 che allunga la striscia di risultati utili consecutivi a quattro. I giallorossi salgono a quota 15 punti in classifica.

L’inizio di partita è di marca amaranto. Cicerelli non sfrutta un geniale tacco di Menez, Paleari è miracoloso al 9’ sulla spaccata da due passi di Canotto. Al 17’ palla gol per il Benevento: corner di Farias, stacco di Karic ad anticipare Ravaglia, palla però alta. Al 20’ la deviazione di mano di Pastina in area induce Zufferli a concedere il rigore ai padroni di casa dopo un controllo al Var. Hernani batte Paleari che aveva intuito la traiettoria. La squadra di Inzaghi prende le redini del match. Al 36’ Hernani serve dalla destra Menez, l’ex Milan svirgola la conclusione che diventa però un assist per Canotto, l’ex Juve Stabia realizza col tacco, tenuto in gioco da Capellini. Al 41’ la strega dà segni di vita con una spaccata in area di rigore di Improta a lato.

Ad inizio ripresa Cannavaro rimodella la squadra con gli ingressi di El Kaouakibi, Viviani e Forte al posto di Pastina, Schiattarella e Foulon; cambio di modulo con il passaggio alla difesa a quattro. Al 59’ i giallorossi accorciano con Improta che risolve una mischia in area di rigore su angolo. Al 66’ Zufferli assegna un altro rigore ai padroni di casa per presunto tocco di mano di Improta su cross di Rivas; l’arbitro corregge la decisione però dopo un passaggio al Var. Il Benevento comincia ad aumentare la pressione in cerca del pari, entra anche Acampora. Proprio il numero 4 trova il 2-2 all’82’ con un bel sinistro da fuori. Nel finale Paleari deve superarsi su Pierozzi ed Hernani per tenere il pari fino al fischio finale.