Live Benevento-Palermo 0-1: errore a centrocampo, Brunori vola via e segna

Torna la serie B con il Benevento che al Vigorito affronta il Palermo. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per risalire la classifica e non venire risucchiati nella sfida per non retrocedere. Forte, Farias e La Gumina il tridente offensivo dei sanniti.

Cannavaro dice che bisogna osare: «Abbiamo tre gare in sette giorni e dobbiamo essere in grado di coinvolgere tutti».

Primi 15' Il Benevento spinge molto con grande continuità ma senza trovare neanche un tiro in porta, solo proteste per i falli dei giocatori siciliani.

al 24' la prima azione offensiva del Palermo con un cross parato direttamente dal portiere Paleari

35' la partita continua a scorrere abbastanza noiosa senza un sussulto

37' azione manovrata del Benevento, la palla giunge a Forte al limite dell'area che ha il tempo di girarsi e tirare ma senza centrare la porta

41' Letizia si invola a destra, cambio campo in area per Farias che lascia all'accorrente Acampora: tiro a fil di palo

Fine primo tempo, sanniti padroni del campo ma pericolosi solo nel finale con due occasioni di Forte e Acampora.

Comincia il secondo tempo con le stesse formazioni

9' GOL erroraccio dei difensori del Benevento a centrocampo: perdono palla, Brunori si invola e segna il vantaggio dei siciliani

15' cambi entrano Nwanko e Schiattarella nel Benevento per Viviani e Forte

24' Ancora Acampora al tiro, pareggio sfiorato

girandola sostituzioni: entrano Tello e Kubica per Farias e La Gumina nel Benevento, nel Palermo dentro Crivello, Vido e Broh per Sala, Damiani e Valente