Proprio quando sembrava filare tutto per il verso giusto, ecco ripresentarsi i guai, che evidentemente erano dietro l'angolo. Il Benevento è in piena emergenza nel reparto che era stato l'unico finora ad essere risparmiato, ovvero quello degli estremi difensori. Già, perché dopo gli stop di Paleari e Lucatelli, ovvero il primo e il terzo portiere, si è fermato anche il secondo, e cioè Nicolò Manfredini, che ha avvertito una fitta al polpaccio della gamba destra nelle battute finali della seduta di mercoledì.

Questa mattina sarà sottoposto ad ecografia e se l'esito, come si teme, dovesse evidenziare una seppur piccola cicatrice, contro il Parma in porta bisognerà inventarsi qualcosa. Quasi sicuramente toccherà ad Alberto Paleari, che dei tre è quello messo meno peggio, stringere i denti e scendere in campo dall'inizio. Il titolare, risolti i problemi alla spalla (anche se non del tutto perché avverte ancora dolore), si è infortunato a un piede martedì in uno scontro di gioco, calciando con il collo e la punta la pianta di un compagno. Per fortuna, dagli esami strumentali che ha effettuato non è emersa nessuna frattura o microfrattura: si tratta solo di una forte contusione che sta curando con terapie. Ieri Paleari si è allenato solo nella prima mezz'ora, senza forzare. Ma per lunedì sarà disponibile, anche se il piede dolorante è proprio quello con cui calcia. Qualora dovesse provare troppo dolore, le rimesse potrebbero essere affidate a uno dei centrali difensivi. Quanto a Lucatelli, si è fatto male anche lui martedì (lo stesso giorno di Paleari) nel corso della sgambatura mentre si allenava sotto lo sguardo vigile di Ghigo Gori e Arcangelo Vigliotti. Ha accusato un problema al muscolo ileopsoas, uno dei flessori dell'anca e dovrebbe averne per almeno una ventina di giorni.



Una vera e propria maledizione è tornata ad abbattersi sui giallorossi: con Paleari che dovrebbe andare tra i pali nonostante gli acciacchi, si pone il problema di chi portare in panchina. La speranza del tecnico è di portare Manfredini anche a mezzo servizio, ma dipende tutto dai risultati degli accertamenti di stamani. Sono aggregati alla prima squadra il portiere della Primavera Manuel Esposito e il talento purissimo Alessandro Nunziante, che difende i pali dell'Under 17 giocando sotto età. E proprio ieri per Nunziante è arrivata la convocazione in nazionale Under 16 da parte del commissario tecnico Daniele Zoratto. Lunedì dovrà trovarsi a Novarello per poi recarsi in Portogallo e partecipare al prestigioso torneo internazionale «Uefa Development», dove gli azzurrini affronteranno, fino al 10 ottobre, Svezia, Belgio e i padroni di casa. Il club era orientato a portare proprio lui in panca con il Parma, almeno come terzo, ma a questo punto deve decidere se trattenerlo e farlo partire il giorno successivo oppure preferirgli il napoletano Esposito. Oggi, dopo gli approfondimenti cui sarà sottoposto Manfredini, se ne saprà qualcosa in più.



Ieri, intanto, Agostinelli ha ancora una volta rinviato l'appuntamento con le prove generali e ha dedicato la seduta alle esercitazioni prima difensive e poi offensive. L'altra novità rilevante di giornata, dunque, è che come anticipato ieri Letizia ha fatto passi da gigante ed è tornato ad allenarsi col gruppo. Il capitano marcia spedito verso la convocazione contro il Parma, ma l'ultima parola in tal senso spetterà ad Agostinelli, che lo terrà sotto stretta osservazione fino alla rifinitura in programma domenica mattina. Per oggi l'allenatore, che ieri non ha fatto disputare la consueta partitella finale a ranghi misti (anche per l'assenza dei tre portieri, avrebbe dovuto infatti piazzare tra i pali i due ragazzini), ha messo in calendario un'altra seduta pomeridiana all'antistadio «Imbriani» e ne approfitterà per valutare la condizione dei singoli interpreti, iniziando a pensare alla formazione da opporre agli uomini di Fabio Pecchia. In attacco potrebbe essere riproposto il tandem Ciano-Farias, senza punti di riferimento per gli avversari, ma il giovane Lorenzo Carfora non è ancora del tutto tagliato fuori dall'undici di partenza. In mediana Schiattarella e Acampora sono sicuri del posto, c'è un ballottaggio tra Viviani e Karic per il ruolo di mezzala destra. Sulla corsia destra Improta è avanti rispetto a El Kaouakibi e Letizia ma solo per una questione legata alla condizione atletica. Fino a lunedì però le gerarchie possono sempre mutare. Sul versante mancino nessun dubbio riguardo all'impiego di Foulon, così come per il collaudato trio difensivo Veseli-Glik-Tosca. I tifosi del Parma infine, hanno acquistato una settantina di tagliandi per il settore ospiti.