«Noi i tamponi li facciamo spesso per cui credo che possiamo abbracciarci prima della partita». Filippo Inzaghi attende Gennaro Gattuso e ai microfoni di Sky Sport gioca Benevento-Napoli a poche ore dal match del Vigorito. «Capita di incontrare tanti compagni con i quali abbiamo condiviso tantissime vittorie. Con Rino è già successo in Serie A: lui sta facendo grandi cose, son felice che abbia trovato un posto così bello dove allenare una squadra così forte. Non è un caso che lo scorso anno abbia vinto la Coppa Italia».

«Il Benevento è una squadra propositiva e che se la gioca a viso aperto contro qualsiasi avversario. Penso che questa sia l'unica strada che potrà condurci al nostro sogno che è quello della salvezza» ha continuato Pippo Inzaghi. «Cercheremo di opporci al Napoli come sappiamo, sappiamo della loro forza e tutti ci vedono sconfitti in partenza ma si parte da zero e zero e i pronostici possono essere ribaltati. Cercheremo in tutti i modi di fare bella figura, è l'unica strada per la salvezza».

