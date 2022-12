Il mercato del Benevento di fatto è già iniziato, perché la dirigenza lo sta scandagliando alla ricerca dei rinforzi giusti per assortire meglio la rosa a disposizione di Cannavaro. Anche se la finestra si aprirà il 2 gennaio, le trattative sono già aperte e siccome ci sono tante squadre che hanno necessità di ampliare i propri orizzonti, c'è la possibilità di intavolare pure scambi e inserire contropartite in affari in via di definizione. Il club giallorosso, per come si è chiusa questa prima parte di stagione, parte dal presupposto che qualcosa dovrà necessariamente fare per cercare di ampliare il ventaglio di scelte in alcuni ruoli, tenendo sempre però ben presente che ad alcune operazioni in entrata (non tutte) toccherà far corrispondere qualche uscita onde evitare di ritrovarsi con un organico extralarge.

La priorità è quindi innanzitutto quella di sfoltire, in modo da trovarsi spazio adeguato in rosa per tutti quei colpi che saranno messi a segno nel corso della sessione invernale (che dovrebbero essere cinque secondo quanto indicato da Cannavaro, che è in costante contatto con Foggia e Vigorito per valutare il da farsi e seguire da vicino gli sviluppi di tutte le operazioni). Il roster attuale del Benevento è composto da 31 elementi, anche se presenta calciatori che non sembrano essere ben addentrati nei discorsi tattici come Basit, Perlingieri, Sanogo, Agnello e Vokic. Per quest'ultimo non ci sarà neppure opportunità di cessione in prestito: l'infortunio dello sloveno si è rivelato più grave del previsto e quindi ne avrà minimo per altri due mesi. Ergo sarà impossibile farlo partire a gennaio senza che sia in grado di allenarsi e mettersi a disposizione della eventuale squadra che lo andrebbe ad ingaggiare. La lista degli over 23 che conta 16 elementi, mentre sono 13 gli under e due le bandiere (Letizia e Improta).

La questione rinnovi non dovrebbe togliere molto tempo al diesse Foggia, visto che in scadenza al 30 giugno 2023, a parte Glik e Farias (ai quali non sarà rinnovato il contratto), non ci sono altri giocatori di prima fascia. Gli altri sono infatti Basit, Sanogo e Vokic, oltre a Foulon per il quale il Benevento entro le 23.59 del 31 dicembre può esercitare opzione di rinnovo per un altro anno, cosa che per adesso non è ancora avvenuta, a dispetto di alcune indiscrezioni che si stanno propagando. Una decisione definitiva non è ancora stata presa visto che la società ha intenzione di attendere tutto il tempo necessario (anche se si tratta solo di 48 ore), perché da un momento all'altro potrebbe sbloccarsi la trattativa che riporterebbe in giallorosso il nazionale rumeno Alin Tosca, il jolly difensivo mancino in forza al Gaziantep nella massima serie turca. A quel punto la permanenza di Foulon sarebbe da escludere e così pure l'esercizio dell'opzione di rinnovo per un altro anno. Ci sono poi ben 16 elementi con ancora un altro anno di contratto e cioè in scadenza al 30 giugno 2024, vale a dire Acampora, Ciano, Improta, Masciangelo, Pastina, Perlingieri, Schiattarella, Tello, Thiam Pape, Veseli e Viviani oltre ad Alfieri, Brignola, Masella, Moncini e Rillo che sono tutti in prestito e Rossi che è aggregato in pianta stabile alla Primavera. In scadenza al 2025 ci sono Capellini, El Kaouakibi, Forte, Karic, Koutsoupias, Letizia, Lucatelli, Paleari, più Talia che è in prestito e Veltri che è in forza alla Primavera. L'unico che ha il contratto che si estinguerà nel 2026 è il polacco Kubica. La Gumina, Leverbe e Simy sono invece calciatori in prestito.



Per gli affari in entrata il Benevento sta seguendo diverse piste, alcune delle quali con estrema cautela senza fare troppo rumore onde evitare che si scateni la concorrenza. Sul fronte offensivo di pensa a un esterno in grado di saltare l'uomo (tra i profili monitorati ci sono il polacco Listowski del Lecce, che può agire anche da rifinitore, e il marocchino Bidaoui dell'Ascoli), a un trequartista che può essere Valoti del Monza mentre per la prima punta, accontonata la pista Donnarumma (la Ternana non lo cede), ci sarebbero Sebastiano Esposito e Gytkjaer. L'ipotesi più suggestiva e verosimile (al momento), invece, conduce dritta a Gennaro Tutino del Parma, da sempre pallino del diesse Foggia. In mediana da valutare eventuali uscite, ma non dispiace Milanese della Cremonese, già seguito in estate. Per quel che riguarda Forte, starebbe per essere recapitata al Benevento un'offerta molto importante da parte di un club di B e la società a quel punto, solo dopo averla ricevuta, si regolerà sul da farsi.