Ridisegnare il centrocampo. Nei pensieri di Cannavaro c'è anche questa ipotesi, soprattutto se dovesse variare qualcosa anche sulla trequarti. Il tecnico è soddisfatto per come la squadra ha saputo soffrire a Modena e per il punto portato a casa, ma non è contento per la prestazione complessiva. Il problema principale si è verificato soprattutto in mediana, dove nonostante l'inserimento di Improta rispetto al Cittadella e l'avanzamento di Acampora, la prova del pacchetto non è stata brillante. Con Schiattarella, Karic e Improta, più Acampora e Tello sulla linea dei rifinitori, dunque ben cinque interpreti puri del ruolo, il Benevento al Braglia avrebbe dovuto essere padrone del palleggio e invece così non è stato. Per questo, l'allenatore medita qualche cambiamento e non è escluso neppure un rilancio di Viviani dal primo minuto per far rifiatare Schiattarella, che è sembrato particolarmente affaticato nelle ultime due uscite. Oppure ci potrebbe stare pure un rimescolamento delle carte con Acampora riportato sulla mezzala col conseguente avanzamento del baricentro di Improta. Di soluzioni ce ne sono a bizzeffe, una di queste condurrebbe pure all'avvicendamento di Karic in favore di una composizione con maggiore qualità e meno dinamismo (come contro il Palermo, anche se pure in quel caso non andò benissimo). Sulla trequarti in ballottaggio per una maglia da titolare c'è anche Koutsoupias. Il Pallone d'oro sta facendo tutte le prove del caso per il boxing day di lunedì pomeriggio. Sta alternando i vari elementi per cercare di capire quale possa essere l'assortimento migliore per creare grattacapi a una squadra insidiosa come il Perugia. I giallorossi non devono commettere l'errore di sottovalutare il grifo solo perché occupa l'ultimo posto della graduatoria. La squadra di Castori è in ripresa, si è riagganciata al treno playout e quella contro il Venezia è stata la migliore partita della stagione. In casa ha battuto anche il Genoa e in trasferta è stata capace di violare il Granillo di Reggio Calabria. Il Benevento per vincerla dovrà necessariamente avere il predominio del centrocampo, detenendo il possesso e orchestrando la circolazione con una certa velocità. In difesa mancherà lo squalificato Curado e Castori dovrà ripristinare l'assetto a tre probabilmente ripescando Angella. Cannavaro ha sette pedine (Improta, Schiattarella, Karic, Acampora, Tello, Viviani e Koutsoupias, con Kubica che pare tagliato fuori almeno per giocare dall'inizio) per cinque maglie (3+2), considerato che Ciano di certo non potrà essere impiegato nell'undici di partenza. Il tecnico scioglierà la riserva soltanto all'ultimo momento.

Per i giallorossi nessuna pausa fino al 26: la squadra si allenerà anche oggi, come pure domani mattina nel giorno della vigilia e domenica, quando è fissata la rifinitura, in occasione del Santo Natale. Pranzo in famiglia per tutti e la sera alle 19.30 partenza per il ritiro pre-partita di Venticano. Nella seduta antimeridiana di ieri, i giallorossi sono stati impegnati con lavoro tattico, possesso palla e partitella finale.

Nel frattempo lo staff di Cannavaro fa registrare un nuovo innesto. L'équipe del campione del mondo si arricchisce con la presenza del match analyst Gennaro Fiorillo. Casertano di nascita, 30 anni, nel 2017 ha conseguito il patentino di allenatore Uefa B, mentre nell'ottobre 2019 si è diplomato a Coverciano come match analyst Figc. Fiorillo vanta esperienze come tecnico nella scuola calcio Real Sito Caserta (satellite del Monza) e vice allenatore nelle Aquile Rosanero Caserta. Nella stagione 2020/21 è stato match analyst dell'Afragolese in D.

Nel frattempo procede in maniera abbastanza fiacca la prevendita per il match con gli umbri che si disputerà a Santo Stefano. Per adesso sono stati venduti circa 200 tagliandi, ma è altamente probabile che si registreranno assenti anche tra gli abbonati per via del fatto che alcuni di loro saranno impegnati in pranzi di famiglia e difficilmente riusciranno a liberarsi. È altrettanto scontato, però, che gli irriducibili non faranno mancare il loro apporto: c'è una grossa fetta di abbonati e di tifosi per i quali non c'è tavola, riunione familiare o festività che tenga dinanzi al Benevento.