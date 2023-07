Per la Spal Meccariello «è centrale nel progetto» e quindi, per ora, non lo lasciano partire. Leggera frenata nella corsa del Benevento al difensore centrale di Airola: il club ferrarese ha ribadito in maniera ferma al procuratore del giocatore, Emanuele Chiaretti, che il ragazzo non si muove. Se da un lato è evidente che si tratti di una strategia per cercare di indurre i giallorossi a corrispondere un indennizzo, dall'altra potrebbe anche essere che il nuovo allenatore Di Carlo abbia chiesto al diesse Fusco di non mandarlo via. La sensazione è che sarà una guerra di nervi. Marcello Carli non ne vuol sapere di sborsare un solo euro per un calciatore di 31 anni reduce da una retrocessione in C, così come Filippo Fusco non ha intenzione di farlo andare gratis. Lo stipendio di Meccariello non è basso per la categoria e la Spal, in tal senso, potrebbe risparmiare. Inoltre trattenere un calciatore contro la sua volontà non è proprio il miglior viatico per iniziare una nuova stagione dove resettare tutto.

La situazione è più o meno la stessa che vive il Benevento, con la differenza che i calciatori per i quali Carli chiede un corrispettivo non hanno superato la trentina oppure incidono ancora a bilancio per una cifra importante (Acampora, Viviani, Moncini, Masciangelo, Paleari, Koutsoupias). Costoro, comunque, non hanno ancora offerte concrete, perché il mercato, nonostante si sia aperto ufficialmente, è ancora in fase di stallo e nessuno si sta lanciando in acquisti folli. Tanto più che di soldi ne stanno girando davvero pochi e tutti si stanno uniformando al momento di austerity.

Per esempio, l'interesse di cui si parla per Moncini da parte di Bari, Cosenza e Reggiana è solo «sulla carta», perché né il procuratore, né il Benevento hanno ricevuto alcuna telefonata o richiesta d'informazioni per l'attaccante. Che partirà soltanto nel caso in cui ci sia una proposta aderente al suo valore e non prima che il club sannita si sia cautelato con l'innesto di un altro bomber. Stesso discorso per Acampora: il suo procuratore in mano non ha nulla, solo timidi tentativi d'approccio. Idem per Viviani, Masciangelo, Koutsoupias. Per quest'ultimo il suo agente Giuffredi ha detto che vorrebbe portarlo via da Benevento, ma chiunque vuole rilevarne il cartellino dovrà mettere sul piatto una cifra non inferiore agli 800mila euro per i quali grava ancora sul bilancio. Discorso diverso per quelli che non rientrano nei piani, per i quali Carli non avrà nulla a pretendere. L'importante è scrollarsi di dosso gli ingaggi faraonici di Letizia, Schiattarella, Improta, Veseli, Tosca. Ma anche in questo caso, l'impostazione rigida della società non permette addii in tempi rapidi. Niente incentivi all'esodo e compartecipazione al pagamento degli emolumenti, per cui sarà difficile piazzarli.

Singolare il caso di Kubica, per il quale si sta cercando di trovare una sistemazione, ma il direttore tecnico è stato chiaro: il Benevento non metterà un euro per coprire parte dello stipendio del polacco, che può tornare in patria con la formula del prestito.

Per Letizia ha preso informazioni il Pisa, ma i 450mila euro di stipendio biennale (900mila netti, quasi 1,6 milioni lordi) spaventano anche la facoltosa proprietà nerazzurra.

Tutto tace, infine, per Schiattarella, Improta e Veseli. Tuttavia c'è già una prima partenza, ed è quella di Alin Tosca, che passa in prestito per un anno agli arabi dell'Al Riyadh, neo promossi in Saudi Pro League. Il rumeno, infatti, non lascerà il Benevento a titolo definitivo, con i sauditi pronti ad accollarsi per intero lo stipendio da 600mila euro netti. È questa, dunque, la prima operazione in uscita del club giallorosso.

Per quel che riguarda gli ex, il 33enne mediano Lorenzo Del Pinto, è vicinissimo al ritorno al L'Aquila (serie D, girone F), la squadra della sua città natìa, dove peraltro ha già giocato dal 2013 al 2015. Il centrocampista senegalese classe 2001 Amadou Diambo, dopo il rientro al Pescara, è adesso un nuovo giocatore del Chieti (serie D, girone F). Il terzino destro francese Johad Ferretti, classe 94, è un nuovo giocatore dell'Akragas (serie D, girone I).