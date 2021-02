«Battere una big è molto difficile, quasi impossibile. Noi ci proviamo. Ciò che mi interessa maggiormente è che la mia squadra giochi e che sia propositiva, pronta a sovvertire i pronostici. Cerchiamo di fare questo. Al di là del risultato per me questa è la cosa più importante». Lo ha detto il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby campano contro il Napoli.

«Il Benevento è in forma. Le ultime partite sono state fatte molto bene. Affrontiamo una partita difficilissima, ma siamo pronti e non vediamo l'ora», ha aggiunto Inzaghi che si è detto dispiaciuto di non poter essere «in campo» (perché squalificato, ndr) al fianco di Gattuso che «sicuramente riuscirà a portare il Napoli in Champions League perché adesso penserà solo al campionato».

