L'amicizia con Victor Osimhen rischia di costare cara a Nwankwo Simy. Il nigeriano del Benevento è stato riconosciuto e filmato da alcuni tifosi azzurri martedì sera mentre lasciava il Maradona dopo aver assistito a Napoli-Milan di Champions League. Il video ha fatto il giro dei social ed è ben presto diventato virale nel capoluogo sannita. Particolarmente infastidita la società, considerato anche il momento negativo della squadra e le prestazioni imbarazzanti di Simy che in maglia giallorossa ha collezionato 22 presenze con zero gol e non segna da 14 mesi. Il calciatore è stato richiamato in sede durante l'allenamento di mercoledì pomeriggio per un richiamo formale: il regolamento interno del Benevento prevede che ciascun tesserato debba rientrare entro le 22.30 e che si possa lasciare la città solo dopo averlo preventivamente comunicato al club. Simy ha 5 giorni di tempo per fornire una motivazione, e se questa non dovesse essere ritenuta valida dalla società, scatterà una multa. A quel punto il centravanti può pagarla o, per far valere le sue ragioni, decidere di rivolgersi al Collegio arbitrale per dirimere la questione.

Simy, che aveva già pubblicato su Instagram a Pasqua alcune stories s che lo vedevano a cena con l'amico Osimhen (prima di Benevento-Spal che si è giocata nel lunedì dell'Angelo), è stato anche escluso dalla trasferta di sabato a Palermo per scelta tecnica insieme al compagno La Gumina, decisione che però non ha nulla a che fare con quanto accaduto martedì sera a Napoli.