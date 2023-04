Palermo-Benevento 1-1: è punticino, Farias riprende Sala

Il Benevento rimonta il Palermo e strappa un punto prezioso al Barbera. I giallorossi restano a meno quattro dai playout.

Agostinelli sceglie l’inedita coppia offensiva Ciano-Farias. A centrocampo ci sono Viviani, Schiattarella ed Acampora, panchina quindi per Tello. Buon approccio del Benevento. Al 4’ ripartenza di Farias che ci mette però troppo tempo a calciare in porta. All’8’ palla gol per i giallorossi: mischia su corner, Veseli calcia di punta, gran parata di Pigliacelli. All’11’ passa il Palermo, cross di Valente, Improta sbaglia il controllo e lascia la palla per Sala che batte Manfredini. Al 19’ altro cross a rientrare di Valente, Manfredini esce male ma Brunori è in ritardo sul secondo palo. Al 24’ Brunori gira un altro cross di Valente, Manfredini c’è. Al 26’ Glik ci prova di testa su corner, palla di poco alta ma con una deviazione di Mateju. Al 28’ i sanniti trovano il pari sull’asse Ciano-Farias: cross dell’ex Frosinone e taglio con conclusione dell’ex Cagliari. Al 31’ st gran sinistro di Ciano, palla che sfiora il palo. Al 38’ Pigliacelli si deve superare sullo stacco di Acampora. Poco dopo ci prova di testa Brunori, palla a lato. Squadre al riposo sull’1-1.

Ad inizio ripresa Agostinelli inserisce Karic per Viviani. Proprio lo svedese si presenta con una bella palla in area per Ciano, il piattone del 28 è però centrale e facile per Pigliacelli. Risponde Tutino, destro centrale però dell’ex Salernitana. Farias impegna Pigliacelli col destro. Al 57’ ci prova Glik di testa, palla larga. Ritmi alti al Barbera. Sala calcia al volo, Manfredini c’è. Farias lascia il campo e fa spazio a Pettinari. Ci prova da fuori Brunori, risponde ancora Manfredini. Al 69’ Benevento di nuovo pericoloso su corner, altro stacco di Glik che finisce di poco a lato.

Agostinelli inserisce Tello per Acampora. Al 75’ fuori anche Ciano, ormai senza benzina, dentro Carfora. Al 92’ Soleri stacca pericolosamente di testa in area, palla alta. Al 95’ il castello difensivo giallorosso crolla. Imbucata di Vido per Segre, Manfredini mura la sua conclusione ma Broh si avventa sulla ribattuta e segna il 2-1. Dal Var viene ravvisato però un fallo di mano di Segre, la rete è annullata. E’ 1-1 al fischio finale.