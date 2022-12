Parma-Benevento 0-1, decide il gol di Forte: Paleari para un riore a Vazquez

Il Benevento vince ancora fuori casa. Al Tardini Forte e Paleari regalano tre punti alla strega che sale a quota 18 in classifica.

Cannavaro lancia Tello dal 1’ e getta subito Glik nella mischia. Inizio convincente del Benevento che al 21’ passa in vantaggio. Farias va via a sinistra e mette in mezzo, Forte anticipa il difensore e segna. Il Parma tenta la reazione. Al 29’ destro di Tutino, Paleari respinge. Al 32’ rigore per i gialloblu, dopo check al var, per un tocco di mano di Masciangelo in area. Paleari ipnotizza Vàzquez e respinge due volte Inglese. Al 40’ Cannavaro perde Letizia che esce in lacrime in barella dopo un duro colpo alla caviglia. Giallorossi avanti a fine primo tempo.

Nel secondo tempo il Benevento si presenta alquanto remissivo, il Parma spinge ma crea pochissimo. Da segnalare solo un tiro cross di Vàzquez ad inizio ripresa. Al 60’ cross dalla sinistra di Schiattarella, si inserisce Koutsoupias che col piatto la manda però alle stelle. Al 75’ mancino da fuori di Acampora, blocca Chichizola. All’80’ altra revisione var per Gariglio che sventola il rosso ad El Kaouakibi per un’entrataccia su Estevez. Cannavaro si copre, togliendo Farias e inserendo Pastina. All’88’ Benedyczak impegna Paleari. Il Parma assalta la difesa giallorossa fino al 97’ ma non riesce a pareggiarla.