Il Benevento chiude ultimo in serie B: ko anche a Perugia

Il Benevento fallisce anche l’obiettivo terzultimo posto perdendo 3-2 a Perugia. La vittoria non serve nemmeno agli umbri che retrocedono in C, in virtù del pari del Brescia a Palermo. Le rondinelle e il Cosenza si giocheranno la salvezza ai playout.

Agostinelli ritrova Schiattarella, ma deve fare a meno di Letizia, Acampora, Improta, Jureskin, Viviani e Pettinari; a casa ovviamente anche l’infortunato Capellini, La Gumina e Simy. Giocano dal 1’ Koutsoupias e El Kaouakibi. Benevento pericoloso al 5’, gran mancino di Ciano, Abibi respinge. Risponde il Perugia al 15’ con un colpo di testa pericoloso di Angella su angolo. Tre minuti dopo El Kaouakibi devia un cross di Lisi e palla che esce di pochissimo. Al 27’ Foulon svirgola sul fondo un bel cross di El Kaouakibi. Al 30’ giallorossi avanti: grande palla filtrante di Schiattarella per Koutsoupias, Abibi respinge la conclusione del greco ma sulla respinta Farias insacca con un bel mancino rasoterra. Poco dopo Karic sfiora il raddoppio con un tiro dal limite che esce di poco. Al 35’ il Perugia trova il pari ma la rete viene annullata per fallo su Manfredini che, dopo una traversa di Luperini, aveva sfoderato una gran parata su Iannoni prima di essere travolto da Di Serio dopo aver bloccato il pallone. Al 44’ Manfredini ci mette il guantone sull’ex Di Serio. Giallorossi avanti al riposo.

Ad inizio ripresa Manfredini si ripresenta con una bella parata sulla mezza rovesciata di Di Carmine. Al 52’ viene fischiato calcio di rigore al Perugia per un fallo di mano di Veseli su cross di Olivieri. Lisi trasforma con un destro angolato. Al 55’ ancora pericoloso da fuori Ciano. Poco dopo Manfredini deve deviare in corner il tiro da fuori di Sgarbi. Sull’angolo susseguente c’è il colpo di testa vincente di Di Carmine sul secondo palo. Al 62’ Farias centra il legno da fuori, dentro Kubica per Schiattarella. Al 75’ altro cambio per Agostinelli: dentro Tello e per El Kaouakibi. Nel finale rosso per proteste a Glik. Leverbe sostituisce Foulon. Al 92’ Ciano trova il 2-2 con un bel sinistro che buca Abibi. Ma al 95’ c’è un errore clamoroso di Leverbe che sbaglia il disimpegno sul passaggio di Manfredini, lasciando a Kouan la porta libera per insaccare.

Al 97’ arriva il triplice fischio.