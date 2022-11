Reggina-Benevento, Cannavaro non si accontenta: «Ci vuole più attenzione, potevamo vincere»

Il pari agguantato nel finale al Granillo smuove leggermente la classifica del Benevento. I giallorossi ora hanno 15 punti. «Siamo partiti bene, facendo, nei dieci minuti prima del rigore, ciò che avevamo provato in settimana. Dopo il rigore però ho rivisto qualche fantasma del passato e non mi è piaciuto – ha detto Fabio Cannavaro nel post partita – Le partite durano più di novanta minuti e bisogna ragionare come collettivo. Nella ripresa ho fatto delle sostituzioni e qualcosa è cambiato nell’atteggiamento. Abbiamo fatto un gran secondo tempo. Mi dà fastidio però perché lasciamo sempre dei punti. Questi risultati comunque sono il frutto del lavoro tattico e fisico che facciamo in settimana. Dobbiamo avere la lucidità di fare le cose che sappiamo per portare a casa punti. Lavoriamo molto sull’occupazione degli spazi, sull’attenzione e su fase difensiva e offensiva, i risultati non ci premiano molto perché prendiamo troppi gol su situazioni strane. Abbiamo bisogno dei gol di tutti. Schiattarella ha fatto grandi sforzi, aveva un problemino al ginocchio e oggi era al limite. Speriamo di averlo col Palermo perché è sempre fondamentale per noi. Possiamo crescere ancora tanto, abbiamo fuori Glik, Veseli, Tello e Ciano, Simy è venuto ma non era pronto per giocare, l’ho portato perché è un leader e la sua presenza fa bene. Spero di riavere Tello domenica, Simy lamenta ancora qualcosa ma ci stiamo lavorando, Veseli e Ciano hanno bisogno di altro tempo. L’emergenza non è finita e il nostro atteggiamento deve essere lo stesso sempre».

Il gol del 2-2 è arrivato dal rientrante Gennaro Acampora: «Sono contento del rientro e soprattutto per la rimonta e per il gol che ha aiutato la squadra – ha detto il centrocampista – Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, la Reggina è una squadra forte e quadrata. Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere le nostre qualità e fortunatamente è andata bene. Il mister è un grande motivatore e ci dà dei consigli importanti. Il morale della squadra è positivo, siamo contenti del risultato ma sappiamo che, a livello di prestazione, dobbiamo migliorare per non ritrovarci sotto nel risultato nelle prossime partite».

Anche Hamza El Kaouakibi è tornato disponibile, subentrando al Granillo: «Sono pronto e sono contentissimo di essere tornato. Mi sono quasi emozionato perché ho passato un periodo difficilissimo con due operazioni. Ora mi sento bene e sono contento di poter aiutare la squadra – ha detto l’ex Pordenone - Sono a disposizione del mister e gioco dove lui ha bisogno, mi trovo bene sia a quattro che a tre, potrei fare anche il quinto. Mi piace aiutare in fase offensiva, soprattutto sui piazzati. Sono contento anche del secondo tempo che abbiamo disputato. La squadra dal punto di vista mentale sta meglio ed è più convinta dei propri mezzi. Servono però più concentrazione e attenzione. Stiamo bene anche fisicamente».