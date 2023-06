Un mix di giovani promettenti e calciatori esperti della categoria per il Benevento del futuro. Priorità assoluta alle cessioni per snellire il monte ingaggi, ma Marcello Carli e il suo staff tengono monitorati innanzitutto i giovani di proprietà. Quelli che rientrano dai prestiti e anche quelli attualmente in organico sono sotto esame e ci resteranno fino a tutto il ritiro di Roma, dove avrà la possibilità di valutarli anche Matteo Andreoletti.

L'intenzione della società, prima di intervenire sul mercato per rinforzare la squadra, è quella di capire se gli under che sono in rosa e quelli che faranno ritorno alla «casa madre» possano fare al caso del Benevento e competere per un posto tra i 22-24 calciatori per la stagione ventura. Sarebbe infatti un peccato lasciar partire qualcuno salvo poi pentirsene, per prendere dei pari età andando a chiederli ad altri, senza che ci sia grande differenza tra gli uni e gli altri.

Si comincerà guardando prima in casa propria e i primi colpi del nuovo ciclo potrebbero essere proprio loro, i ragazzi cresciuti nella cantera che stanno per diventare grandi. Talia e Alfieri, reduci da due ottimi campionati in C con Potenza e Recanatese, andranno in ritiro con la prima squadra ma non saranno gli unici a restare sotto osservazione. Samuele Sorrentino, bomber classe 2003 da 10 reti in D con il Matese (di cui una addirittura realizzata da centrocampo) è un altro di quelli finiti sotto i riflettori della dirigenza. Stesso discorso vale per i portieri Gaspare Muraca (2004 originario di Crotone) e Clemente Tartaro (2004 nativo di Marcianise), che hanno fatto faville in D con Portogruaro e Sanremese. Inoltre il difensore centrale classe 2004 Angelo Veltri, di Vallo della Lucania, a causa dei ripetuti infortuni degli uomini di retroguardia, nell'ultimo anno si è trasferito con i «grandi» quasi in pianta stabile. Qualche chance possono giocarsela pure il trequartista 2003 Emanuele Agnello, spesso in panchina, fatto esordire da Stellone contro il Sudtirol, e il terzino Francesco Perlingieri, classe 2002, entrambi campani di Torre Annunziata. Da non trascurare il mancino 2000 Rillo, sannita purosangue che ha fatto benino a Potenza, e la punta senegalese 2002 Thiam Pape, reduce dal prestito in Slovenia con FK Radomlje.

La Lega Pro non ha ancora pubblicato il regolamento per la composizione delle prossime rose. Ma se tutto, come pare probabile, dovesse essere confermato, ogni squadra potrà iscrivere, in fase di compilazione delle liste, un massimo di 24 calciatori professionisti a cui aggiungere un giovane nato successivamente al primo gennaio 2004. In totale, dunque, 25 calciatori. Gli altri potranno essere aggregati dal settore giovanile. Nell'elenco dei 24 professionisti, ogni società potrà inserire fino a un massimo di otto calciatori cosiddetti «temporanei», ovvero in prestito. Questi ultimi vanno considerati come parte integrante della lista dei 24. Dunque, se una squadra prende otto giocatori in prestito, può avere in organico solo altri 16 calciatori professionisti (oltre al giovane classe 2004 da inserire fuori lista). Inoltre le società hanno la possibilità di proporre ai propri tesserati, già giovani di serie, i «primi contratti da calciatori professionisti». Anche in questo caso, i giocatori non rientreranno nella composizione della lista a 24 membri. È il caso dei gioielli Lorenzo Carfora (attaccante 2006, già diverse presenze in prima squadra con Stellone e Agostinelli) e Alessandro Nunziante, entrambi nazionali di categoria ai quali, come anticipato, verrà sottoposta la firma dell'accordo da professionista per blindarli qualora qualche società estera posi gli occhi su di loro. Andreoletti si esprimerà anche su di loro ed è altamente probabile che tutti e due vadano in ritiro.

Una decina i giovani sotto attento monitoraggio: l'entourage di Carli, capitanato da Andrea Innocenti, sta raccogliendo informazioni, feedback e schede per preparare le relazioni da consegnare al direttore tecnico e all'allenatore. Il nuovo corso della «Strega» è già iniziato.