Abbassare in maniera sensibile il monte ingaggi servirà al Benevento, oltre che a contenere i costi e rendere sostenibile il progetto, anche a scongiurare la presentazione di una fideiussione integrativa in aggiunta a quella da 350mila euro necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato. Determinante, però, sarà pure l'indicatore di liquidità: se questo dovesse essere pari a 1 o più basso, non sarà necessaria alcuna garanzia aggiuntiva.

Le direttive della Lega Pro quest'anno saranno difatti ancora più stringenti per indurre le società a far quadrare i conti ed evitare sperperi di danaro. Le disposizioni sulle garanzie fideiussorie da depositare in caso di superamento di un determinato monte ingaggi e indicatore di liquidità che non rispetti la misura minima di 1, nonché per la copertura del passivo di campagna trasferimenti, non sono state ancora rese note, ma è evidente che il Benevento, con 8 milioni e 156mila di costo aziendale lordo (considerando soltanto 21 calciatori e includendo, tra coloro che rientrano dai prestiti, solo Moncini, Masciangelo e Talia) tra parte fissa (stipendio mensile) e parte variabile (bonus, rimborsi, clausole speciali) per la prossima stagione, così com'è messo al momento, sfori il tetto consentito.

Questo non implicherà nessun problema all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, ma il rischio di essere costretti a procurarsi una fideiussione integrativa è certamente alto. Ispirandosi sia al modello Bundesliga, sia al nuovo Codice della Crisi d'Impresa, i vertici della Lega Pro hanno deciso di monitorare per tempo tutta una serie di scadenze sia di natura tributaria che infrastrutturale, con la finalità di prevedere, e possibilmente risolvere, potenziali problematiche che altrimenti - se affrontate tardivamente - potrebbero generare situazioni critiche spesso insanabili. Se l'indicatore di liquidità calcolato sulla situazione patrimoniale al 31 marzo 2023 sarà maggiore o uguale a 1, il club non sarà tenuto a presentare alcuna fideiussione integrativa in caso di sforamento del monte ingaggi oltre un milione di euro. Esso viene monitorato due volte in una stagione dalla Covisoc (Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche) che, nel caso questo non rispetti i limiti stabiliti, può disporre il blocco di una finestra di mercato in entrata per una società. L'indicatore è calcolato attraverso il rapporto tra attività e passività correnti in un periodo di 12 mesi. Semplificando, si tratta del rapporto tra la somma del denaro posseduto con quello dovuto dai propri creditori e i debiti e i pagamenti da estinguere.

Nel frattempo continuano gli incontri di Marcello Carli e Andrea Innocenti al «Vigorito». Ieri è stata la volta del salernitano Roberto Vicidomini, agente di Perlingieri, Agnello e del portiere Gaspare Muraca. Lunedì si è peraltro tenuta un'importante riunione, nella sala stampa dello stadio tra Vigorito, Carli, Innocenti e l'intera struttura del settore giovanile (dirigenti e tecnici), capeggiata da Diego Palermo. Il presidente si è complimentato per i risultati raggiunti («quest'anno se qualcuno ha parlato in modo positivo del Benevento è per merito vostro») mentre Carli ha poi svelato l'intenzione di trasformare prima squadra e settore giovanile in un corpo unico. Pare ci sia la volontà di comporre uno staff medico unico per entrambe le realtà, con dottori e fisioterapisti ad alternarsi mediante rotazioni. Presenti anche i tecnici Dario Rocco, in predicato di essere nominato allenatore della Primavera, e Dagoberto Carbone, al quale dovrebbe essere affidata l'Under 17. L'Under 15 potrebbe vedere la promozione dell'attuale guida dell'Under 14, Marco Grande. Il driver dell'Under 16 arriverà da fuori: pare se la giochino Andrea Iuliano e Gaetano Iannini, in panchina con le formazioni Under 17 di Turris e Cavese. Il settore giovanile è a caccia di preparatori dei portieri: Improta (Under 15 e 16) è andato via, Chiavelli tornato in prima squadra dall'Under 17, mentre non ci sono notizie di Carlo Zotti (Primavera), che potrebbe non aver gradito la beffa del mancato salto coi «grandi».