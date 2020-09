Ci siamo! Il Benevento debutta in serie A a Genova nella tana della Sampdoria. Negli unici due precedenti in Serie A nel 2017/18 entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol: una vittoria per parte, sempre per la formazione di casa.



1 Audero; 24 Bereszynski, 15 Colley, 21 Tonelli, 3 Augello; 87 Candreva, 8 Verre, 6 Ekdal, 14 Jankto; 27 Quagliarella, 9 Bonazzoli.A disposizione: 30 Ravaglia, 4 Vieira, 11 Ramirez, 12 Depaoli, 18 Thorsby, 19 Regini, 20 La Gumina, 22 Yoshida, 23 Gabbiadini, 25 Ferrari, 26 Leris, 38 Damsgaard. All. Ranieri.

BENEVENTO (4-3-2-1)

1 Montipò; 3 Letizia, 15 Glik, 5 Caldirola, 18 Foulon; 14 Dabo, 28 Schiattarella, 29 Ionita; 19 Insigne, 25 Sau; 21 Moncini.

A disposizione: 12 Manfredini, 22 Lucatelli, 4 Del Pinto, 9 Lapadula, 11 Maggio, 13 Tuia, 16 Improta, 17 Caprari, 20 Di Serio, 56 Hetemaj, 58 Pastina, 72 Vokic. All. Inzaghi.

ARBITRO: Dionisi dell'Aquila.

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA