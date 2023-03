Emergenza rientrata in casa Benevento. Glik, Letizia e Improta sono di nuovo a disposizione di Stellone. Ieri pomeriggio tutti e tre hanno preso parte alla ripresa degli allenamenti (avvenuta dopo tre giorni pieni di relax, a partire dal primo pomeriggio di venerdì), disputando per intero sia il lavoro metabolico che le esercitazioni tecnico-tattiche fino ad arrivare alla partitella a ranghi misti e a tutto campo che il tecnico ha fatto disputare. Alla seduta presente anche Lorenzo Carfora, fatto rientrare in anticipo dal torneo di Viareggio. A seguire c'è stata un'altra sgambatura a superficie ridotta che è stata risparmiata a Glik e allo stesso Carfora. Il polacco è sbarcato in Italia, dopo la capatina in Polonia dal medico della nazionale per l'ultimo controllo, con il lasciapassare per aggregarsi al gruppo. Per tutta la scorsa settimana, a scopo puramente cautelativo (il che aveva fatto temere che i tempi di recupero si stessero allungando), aveva lavorato solo in palestra continuando a sottoporsi a terapie in attesa del verdetto. Quanto a Letizia e Improta, come da programma, negli ultimi sette giorni, erano stati debitamente esonerati dal lavoro sul campo onde preservarli per lo sprint finale del torneo cadetto. Stesso trattamento di riguardo aveva ricevuto Schiattarella, che tuttavia, a differenza del capitano e del suo vice, ancora non si è unito al resto dei compagni.

Differenziato ieri per Ciano ed El Kaouakibi, anche loro incamminati sulla via del recupero per Bari. Entrambi, come accaduto per Glik, sono in attesa di un ultimo consulto con relativa risonanza per avere il via libera ad un'eventuale convocazione. Ma nel caso di Ciano, pare scontato che vada in panchina a Bari. Gli assenti certi per il «San Nicola» sono quindi solo Capellini e Perlingieri in aggiunta agli squalificati Pastina e Leverbe. Può ritenersi dunque risolto il rebus difesa: Veseli (ieri sera impegnato con l'Albania a Varsavia contro la Polonia, anche se il tecnico Silvinho ha optato per non schierarlo tra i titolari) è atteso in città per questo pomeriggio, Glik e Letizia sono arruolabili e pertanto Stellone potrà sbizzarrirsi scegliendo il sistema di gioco più calzante. Dalla paura di ritrovarsi con soli due centrali difensivi disponibili, al quasi imbarazzo della scelta il passo è stato, per fortuna, davvero breve. Per la prossima sfida con la Spal l'infermeria dovrebbe svuotarsi in maniera definitiva e con Leverbe e Pastina che nel frattempo avranno osservato il turno di stop imposto dal giudice, il Benevento si appresta a sfidare gli estensi quasi al gran completo, con la sola eccezione di Capellini (che verrà dimesso tra oggi e domani).

Il croato Jureskin sarà in campo stasera a Londra, nel suggestivo «Craven Cottage», tempio del Fulham, in un altro test amichevole, dopo quello con Israele, contro l'Under 21 inglese. Per lui il rientro in città è previsto domani. Nelle partitine il tecnico ha provato diverse soluzioni offensive: da una parte Carfora e Tello alle spalle di Pettinari, dall'altra Farias alle spalle di Simy e La Gumina.

Oggi è in programma un'altra sessione pomeridiana al «Vigorito». Per la prima volta nella gestione Stellone la seduta sarà a porte aperte, sarà aperto solo il settore Curva Sud e si accederà unicamente dal parcheggio Distinti. Sono trascorsi esattamente 5 mesi e mezzo dall'ultima volta: era l'11 ottobre 2022, e la società aprì i cancelli prima del match interno con la Ternana con Cannavaro in panchina. Si trattò di una seduta mattutina. C'è curiosità per capire se si protrarrà l'assenza di Schiattarella, se Veseli farà in tempo a unirsi alla truppa (non avendo giocato in nazionale potrebbe pure non saltare l'allenamento) e soprattutto per vedere a che punto sono con i recuperi di Ciano ed El Kaouakibi. È attesa infine per domani, alle 11, la riunione del Gos presso la Prefettura di Bari per la vendita dei tagliandi per il settore ospiti del «San Nicola».