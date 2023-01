Vasainen raggiunge il Benevento: pari beffa a Cosenza

Esordio amaro nel nuovo anno per il Benevento. I giallorossi vengono raggiunti nel finale a Cosenza e portano a casa solo un punto che muove di poco la classifica, ora sono 23 i punti dei sanniti.

Cannavaro deve fare a meno degli infortunati Letizia, Leverbe e Masciangelo e degli squalificati Acampora, Tello e Viviani. In difesa ci sono El Kaouakibi a destra e Foulon a sinistra, a centrocampo sorpresa Koutsoupias; Improta gioca sulla trequarti con Ciano dietro a La Gumina.

Partita senza grossi sussulti nei primi quindici minuti di gara, al 19’ primo giallo del match sventolato a Foulon per fallo su Kornvig; il belga era diffidato e salterà la prossima partita contro il Cosenza. Al 22’ La Gumina viene lanciato in profondità e calcia rasoterra, palla facile per Micai. Al 29’ l’arbitro Camplone fischia calcio di rigore in favore dei sanniti per fallo di mano di Martino su cross di Ciano. E’ lo stesso ex Frosinone a realizzare dagli undici metri. Al 36’ sinistro da fuori di Koutsoupias, Micai devia in angolo. Giallorossi avanti a fine primo tempo.

Comincia bene la ripresa il Cosenza. Al 53’ il cross di Martino diventa un tiro che centra l’incrocio dei pali. Al 60’ occasione per il Benevento: lancio di Glik, La Gumina aggancia bene in corsa ma calcia a lato col destro. Benevento che si difende e prova a ripartire. Al 70’ primo cambio per Cannavaro: fuori La Gumina, dentro Simy. Al 75’ gran conclusione al volo di Schiattarella, palla di poco alta. All’81’ fuori nel Benevento Koutsoupias e Ciano, dentro Kubica e Farias. Al 90’ arriva la beffa: corner di D’Urso e tocco vincente di Vaisanen da due passi. Al 93’ viene gettato nella mischia Forte al posto di Karic. Al 94’ Farias sfiora il gol vittoria con un destro forte in area, Micai respinge di gamba. Al 96’ mischia in area di rigore su punizione, nessun giallorosso riesce a mettere la palla in porta. Al fischio finale di Camplone è 1-1.