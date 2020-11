Verona batte il Benevento 3-1 (1-0) nel posticipo della sesta giornata del campionato di serie A, salendo a quota 11 in classifica insieme con Inter, Napoli e Roma.

La doppietta di Barak e una rete di Lazovic hanno consentito alla squadra di Juric di superare al Bentegodi un buon Benevento.

L'11 di Inzaghi aveva raggiunto il pareggio con Lapadula e messo alle corde l'Hellas prima della seconda rete del ceco, seguita dall'espulsione di Caprari per proteste a causa di un discusso e possibile rigore per i sanniti non visto al Var, che ha facilitato il compito ai padroni di casa.

