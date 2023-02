Roma, infortunio Abraham: stop di almeno 10 giorni. Belotti si scalda per il Salisburgo e la Juventus

Attimi di apprensione ieri sera allo stadio Olimpico quando Tammy Abraham si è infortunato dopo aver ricevuto un calcio da Gianluca Mancini sotto l’occhio sinistro durante un’azione da calcio d’angolo. L’attaccante è rimasto a terra diversi minuti e poi è stato trasportato alla clinica Villa Stuart dove ha subito un intervento di sutura per chiudere la palpebra inferiore. Si tratta di microchirurgia plastica, un’operazione delicatissima eseguita dalla dottoressa Regina Fortunato e che è durata non più di trenta minuti. Il giocatore nel giro di un paio d’ore è tornato a casa con l’occhio bendato e sei punti che una decina di giorni si riassorbiranno. Non solo, per scongiurare qualsiasi problema è stato sottoposto anche a un controllo oculistico dalla dottoressa Cantera in cui non sono stati riscontrati problemi visivi. Insomma, per rivederlo in campo ci sarà da aspettare almeno un paio di settimane. Salterà sicuramente le gare contro il Salisburgo e quella con la Cremonese, possibile che riesca a recuperare contro la Juventus il 5 marzo. Da valutare nei prossimi giorni se farlo giocare con una mascherina protettiva per proteggere la parte interessata.

Roma-Verona, le pagelle: Cristante c'è, lampi di Belotti e Spinazzola vola

Gli infortuni

Si tratta del terzo incidente scaturito da un compagno di squadra: la prima vittima è stata Wijnaldum lo scorso agosto che ha riportato la frattura della tibia dopo un contrasto con Afena-Gyan; la seconda è stata Celik che dopo uno scontro con Mancini in Roma-Betis ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro (25 giorni di stop) e infine Abraham sempre a seguito di uno scontro con Mancini. È il secondo infortunio dell’inglese in questo campionato dopo quello subito alla spalla sinistra contro l’Udinese. Tammy non ha mai saltato una partita di Serie A, è uno dei calciatori più utilizzati da Mourinho e dopo la sosta Mondiale aveva ritrovato anche la confidenza con il gol. Il suo sostituto sarà Belotti che nelle ultime partite sta inanellando una serie di prestazioni convincenti. La pausa di Abraham potrà servirgli a spiccare definitivamente il volo.