Arriva direttamente dal sito della Roma l'ufficialità della firma di Tammy Abraham, che già negli scorsi giorni era arrivato nella Capitale per prendere confidenza con la città e con in suoi nuovi compagni di squadra. Il talento 23enne ex Chelsea (che in carriera ha già segnato 32 reti in 80 presenze) ha firmato un contratto quinquennale fino al 2026, sposando così la causa di giallorossa e di Mourinho sul medio-lungo periodo.

Le prime parole da romanista

«Si percepisce quando una società ti vuole davvero e la Roma con me lo ha dimostrato senza mezzi termini», ha dichiarato Abraham nella sua prima intervista da giocatore dello Special One. «Questo è un Club che merita di lottare per dei titoli. Ho vissuto l'esperienza di vincere trofei importanti e ho intenzione di giocare nuovamente quel tipo di competizioni: voglio aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo e portare la Roma ai livelli a cui merita di stare». Obiettivi ambiziosi per una Roma sempre più ambiziosa.