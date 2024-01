Active Network-Feldi Eboli 0-0: espulso Patias nella ripresa

Un insolito pareggio a reti inviolate matura tra Active Network e Feldi Eboli nella gara valida per l'ultimo turno di andata nel campionato di Serie A di futsal. Uno 0-0 che non rispecchia per nulla quanto visto in campo, con le due squadre a offrire un discreto spettacolo.

La Feldi crea le migliori occasioni da gol, ma non riesce a sfruttarle a dovere. Al solito, c'è anche il portiere Dalcin tra coloro che pungono la retroguardia avversaria, con Liberti a chiamare Thiago Perez all'intervento decisivo nella prima frazione di gioco.

Lo stesso Liberti e Selucio ci provano anche in una ripresa in cui i padroni di casa dell'Active Network, col passare dei minuti, serrano le fila in difesa per provare a colpire in ripartenza.

A metà della seconda frazione la Feldi è costretta a 2 minuti di inferiorità numerica per un doppio giallo rifilato al bomber Patias. Tuttavia, la difesa di mister Samperi resta solida e mantiene inviolata la porta.

Scoppiettante anche il finale, ma il punteggio non si sblocca fino alla sirena. In classifica, con l'Olimpus Roma in fuga solitaria e con un vantaggio in doppia cifra, c'è gran bagarre per la piazza d'onore, con tutto il trenino playoff dal secondo all'ottavo posto racchiuso in soli 3 punti.