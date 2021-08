Lecce piange Antonio Tornese, ex calciatore giallorosso

Addio ad Antonio Tornese, ex giocatore del Lecce e noto commerciante della città del barocco. Tornese, 71 anni, si è spento all'alba dopo una lunga battaglia prima contro l'Alzheimer e poi contro il Covid. A darne l'annuncio la famiglia, con un post su Facebook del genero, il consigliere comunale Gianpaolo Scorrano.

Conosciuto come Mino o Tonio, Tornese ha a lungo giocato in serie C - con 99 presenze e dividendo lo spogliatorio con Materazzi senior, Lorusso e Di Somma, fra gli altri - ed è stato protagonista di una storica promozione del Lecce in serie B nel 1976, dopo 27 anni in serie C. Poi, una volta appese le scarpette al chiodo, ha aperto uno storico negozio della città, il Don Pablo, dove si andava, sì, ad acquistare dei jeans, ma spesso per parlare del Lecce con chi il sangue lo aveva giallorosso. Tornese, infatti, non ha mai abbandonato la passione per il calcio, scegliendo così di fondare una scuola insieme al suo amico Eugenio Bersellini. Lascia la moglie, i due figli Barbara e Stefano, i nipoti.

Il presidente della Us Lecce Saverio Sticchi Damiani ha fatto fare e donato la maglia del Lecce, personalizzata Tornese, per la storica promozione del 1976. «Un gesto bellissimo - commenta la famiglia - per cui siamo grati».