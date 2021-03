Aereo della Lazio bloccato da pista ghiacciata, giorno in più a Monaco

Disavventura per la Lazio dopo la sconfitta in Champions contro il Bayern a Monaco che ha sancito l'eliminazione dalla competizione dei biancocelesti. La squadra infatti sarebbe dovuta rientrare ieri sera a Roma subito dopo la gara ma è tata costretta a restare un'altra notte in Germania. Il gruppo era addirittura salito sul velivolo personalizzato ma, poco prima del decollo, i giocatori sono dovuti scendere e fare ritorno in hotel: tutta colpa della pista ghiacciata che, a causa dell'ora tarda, non poteva essere più resa praticabile per la partenza.

Le autorità dell'aeroporto Franz Josef Strauss, infatti, avevano dato il permesso alla compagnia proprietaria del velivolo brandizzato Lazio di decollare entro la mezzanotte ma il ritardo sulla tabella di marcia ha fatto saltare la partenza. Rientrata in hotel la squadra ha dormito e questa mattina alle 11:30 riuscita a partire. Alle 15 tutti subito in campo a Formello per una prima sgambata in vista della trasferta di campionato in programma domenica a Udine: out Fares, che nel corso della gara si è fermato per un problema allo stesso ginocchio operato lo scorso anno che lo terrò fuori causa quasi certamente fino a dopo la sosta, Controlli in Paideia per che ha rimediato la torsione del mignolo della mano sinistra: spera di poter giocare a Udine con una stecca al dito, ma le sue condizioni verranno valutate domani nel corso delle prime prove tattiche.

