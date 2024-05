Agostino Di Bartolomei, ex compagni di squadra visitano il cimitero di Castellabate

Hanno voluto rendere omaggio ad Agostino Di Bartolomei, il leggendario capitano della Roma e della Salernitana, con una visita al cimitero di Castellabate, dove riposa, nel trentennale della sua tragica scomparsa.

A guidare, stamane, nel Cilento, la delegazione, tra ex compagni di squadra, tecnici e dirigenti, è stato l’ex portiere della Salernitana nonché amico di Di Bartolomei, Matteo Mancuso, insieme a Ciro Ferrara e Giuseppe Di Sarno, altri ex compagni dell’indiscusso campione, e Roberto Chiancone, Enrico Coscia, Fabio Vulpiani, Carmine Della Pietra, Pasquale Viscido, Pino De Biase, Antonio Capone, Marco Rossi, Sergio Rocco, il dottore Corrado Liguori ed il giornalista Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell’Ussi.

Ad accoglierli il primo cittadino di Castellabate, Marco Rizzo, ed il consigliere con delega allo Sport, Gianmarco Rizzo, oltre alla dottoressa Matilde Cilento, cugina di Marisa De Santis, moglie del campione. Sono stati deposti all’interno della cappella di famiglia, tra le tante sciarpe già presenti, due fasci di fiori ed una t-shirt speciale realizzata per l’occasione. Parole dolci sono state espresse per ricordare la figura di Agostino Di Bartolomei, un esempio fuori e dentro al campo, un uomo di valori, una persona generosa e sempre disponibile con tutti, che aveva scelto San Marco di Castellabate, il paese di origine di sua moglie Marisa, per vivere, realizzando anche un centro sportivo.

Dopo la benedizione del parroco, don Pasquale Gargione, il sindaco Rizzo ha letto un messaggio molto toccante della moglie Marisa che ha ricordato come per lei «Agostino non è lì, è ancora in ritiro con mister Liedholm e parlano di arte, di bellezza, e dell’enorme rispetto ed il grande amore per i tifosi e delle amatissime squadre».