Aguero sceglie il Barcellona: per lui pronto un biennale

Sergio Aguero sarà un nuovo giocatore del Barcellona dalla prossima stagione. Per lui è pronto un biennale che gli permetterà di giocare fino al 2023 il suo caro amico Lionel Messi, che negli ultimi tempi ha spinto tantissimo per portare l'ex Manchester City in terra catalana.

Il giocatore verrà presentato in serata, e nel suo contratto è prevista anche una clausola rescissoria di cento milioni di euro. Il Barcellona si preparà con questo primo colpo al nuovo corso della prossima stagione.