32' - occasione per Tadic, l'attaccante in area di rigore rientra con il sinistro ma calcia a lato

28' - Fonseca costretto alla prima sostituzione della partita: al posto dell'infortunato Spinazzola entra Calafiori

26' - Spinazzola rientra in campo ma i problemi sembrano persistere

24'- Subito dopo l'azione precedente, Spinazzola sembra accusare un problema muscolare. Il terzino viene medicato dallo staff giallorosso. Giallorossi momentaneamente in 10 uomini

23' - Contropiede della Roma con il solito Spinazzola che serve Dzeko, il bosniaco si gira e tenta il tiro. Nessun problema per Scherpen

19' - Bravo Mancini ad arginare un'iniziativa sulla sinistra di Neres: il difensore protegge palla con il corpo e riesce anche a conquistare un calcio di punizione

16' - Gran tiro da fuori di Cristante che impegna Scherpen: il portiere deve allungarsi sulla sua sinistra e concedere il corner

13' - Ottimo spunto di Spinazzola sulla sinistra, il terzino crossa per Dzeko che però per anticipa in maniera irregolare l'avversario. Fallo in attacco del bosniaco

10' - Occasione per Dzeko che riceve in area di rigore sulla destra, il centravanti si libera per il tiro ma la sua conclusione ad incrociare, si perde sul fondo

4' - Conclusione da fuori area di Gravenberch, Pau Lopez blocca

3' - Potenziale occasione per i giallorossi: Dzeko dalla sinistra mette al centro per Pellegrini, il centrocampista non ci arriva di un soffio

1' - La Roma batte il calcio d'inizio

Dopo la deludente prova con il Sassuolo in campionato, la Roma riprende il cammino in Europa League, in quella che è a tutti gli effetti una delle notti più importanti della stagione. Per affrontare l'Ajax nell'andata dei quarti di finale, Fonseca si affida a Veretout e Diawara a centrocampo mentre in attacco alle spalle di Dzeko ci saranno Pellegrini e Pedro. Ten Hag risponde con i suoi punti di forza Neres e Tadic.

Ajax: Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

All.: ten Hag.

Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

All: Fonseca