In Europa il Valencia è stata una delle squadre maggiormente colpite dal Coronavirus. Nei giorni scorsi molti avevano messo sotto la lente di ingrandimento la trasferta di Milano in Champions, del 19 febbraio, contro l’Atalanta perché quasi tutti quelli che avevano partecipato a quella partita erano poi risultati positivi (Florenzi aveva saltato il match perché era stato messo ko dalla varicella). Adesso, però, arriva una bella notizia: dopo alcune settimane difficili, finalmente nella società spagnola può ritornare il sereno. Secondo quanto scrive Marca, tutti i calciatori e i membri dello staff sono guariti dal Coronavirus. Questi sono stati sottoposti al tampone di controllo e sono risultati negativi. Il Valencia può, quindi, tirare un sospiro di sollievo. Inoltre, in questi giorni il club stava già lavorando perché la squadra non si fermasse completamente in vista di un eventuale ritorno in campo. Da ricordare che dopo la positività di Mangala, Garay e Gayá, il Valencia, di comune accordo con la squadra, aveva deciso di non rivelare l'identità delle altre persone che avevano contratto il Coronavirus, ma aveva fatto sapere «che circa il 35% dei tesserati del club era risultato infetto».

