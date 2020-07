LEGGI ANCHE

«Non è il mio futuro a preoccuparmi, ma la squadra. Io sono solo un pezzo del puzzle, devo lavorare per permettere alla squadra di migliorare e convincerla di poter raggiungere certi risultati». Quique Setien tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria del suocontro l'Alaves. «Poi ci sono cose che non posso controllare. Abbiamo tutti molte speranze per la, ci siamo confrontati in questi giorni e abbiamo chiarito molte cose nello spogliatoio. La vittoria con l’Alaves non era importante solo per i tre punti che c’erano in palio, ci aiuterà a preparare la prossima sfida con più serenità. Sento la fiducia del gruppo.parla di autocritica? È normale ed è giusto che lo faccia».Tra l'allenatore e il capitanoun lungo faccia a faccia sabato per risollevare la stagione. «Era una partita difficile per tanti motivi: il caldo, la stanchezza, la sconfitta di qualche giorno fa. Ma la vittoria è importante e ancor più importante è stato l’atteggiamento della squadra» ha detto Messi . «Ora ci prendiamo ciò che di buono c’è e proviamo a riposare nelle prossime ore per presentarci al meglio alla gara contro il. È importante pensare a quanto fatto fin qui, fare autocritica e pensare a come migliorare. Sappiamo da dove partiamo e cosa dobbiamo fare. Il premio di capocannoniere della? È una cosa importante ma i premi individuali vengono sempre dopo quelli di squadra».