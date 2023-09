Alessandro Sorrentino, la madre del portiere del Monza aggredita da un ladro con un cacciavite

Paura per Alessandro Sorrentino. La madre del portiere del Monza, che proprio nell'ultimo turno di campionato ha esordito in Serie A, è stata aggredita in casa da un ladro coperto da passamontagna e che impugnava un cacciavite, con cui la donna è stata ferita di striscio al braccio e al collo. L'episodio è avvenuto questa mattina a Mozzagrogna, in provincia di Chieti.

Durante l'aggressione la donna si è difesa con la sua borsa a tracolla rimediando solo qualche graffio per il colpo sferrato.

Dopo i momenti concitati e di paura il ladro è fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri del Norm della compagnia di Ortona e stazione di Fossacesia.

I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona, già al centro di numerosi altri furti nell'ultimo periodo. Si procede per tentata rapina dal momento che il malvivente era armato. Il delinquente era già in casa quando la donna lo ha visto; prima uno strattonamento poi l'aggressione.