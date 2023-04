Calcio femminile, Alice Pignagnoli racconta la sua storia di calciatrice e mamma

È stata una delle protagoniste del Napoli Femminile dei grandi successi dello scorso decennio. Quel Napoli rosa che si affacciava nel calcio diventato da pochi anni professionista, dei grandi risultati e del grande pubblico dello Stadio Collana. Alice Pignagnoli, romagnola purosangue, ancora in attività anche se mamma, dopo aver superato i trent’anni racconta se stessa e un’epoca fantastica in un libro che fotografa come meglio non poteva una generazione ed un mondo puro e controverso: quello del calcio femminile.

Alice ha dovuto lottare per far rispettare i suoi diritti di calciatrice e madre. Nell'estate 2022, infatti, scoppiò un caso perché la Lucchese si era rifiutata di versare alcune emolumenti alla Pignagnoli che era incinta. Questa e altre storie saranno raccontate dall'ex portiere del Napoli lunedi 3 aprile, alle ore 18.30, presso il centro IAV (In Arte Vesuvio - via Nazario Sauro 23). I suoi ex dirigenti, oggi alla Pro Calcio Napoli Donne, hanno organizzato la presentazione del libro “Volevo solo fare la calciatrice” edito dalla Minerva, con la presenza dell’autrice, a cui sono stati invitati i vertici della Federcalcio Campania.

Un libro da leggere tutto d’un fiato, soprattutto dalle ragazze che intendono intraprendere questo sport e da tutti colori che vogliono avvicinarsi a questo mondo.