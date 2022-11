Allan in Qatar: fa il tifoso per il suo Brasile

Uno spettatore speciale sugli spalti in Qatar. È Allan, ex centrocampista del Napoli che da pochi mesi ha lasciato l'Everton e la Premier League per trasferirsi proprio negli Emirati, con la maglia dell'Al-Wahda FC Abu Dhabi. L'ex azzurro è a Doha in questi giorni insieme con la famiglia ma in veste di tifoso, per assistere alle partite del "suo" Brasile: una maglia che conosce bene e che ha anche indossato per dieci volte in carriera, proprio ai tempi del Napoli.