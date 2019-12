LEGGI ANCHE

Tra i candidati per il dopoè spuntato anche il nome di Max Allegri , ex allenatore della Juventus fermo dalla scorsa estate e in attesa di una nuova avventura. Allegri è stato intercettato anche a San Siro in occasione dell'ultimo, presenza che aveva fatto drizzare le antenne agli operatori di mercato, ma che è stata subito smentita dallo stesso interessato.«Non so se possiamo chiamarlo anno sabbatico o meno, ma tornerò ad allenare il prossimo anno» ha detto Allegri in un'intervista condi queste ore. «Quando ho concluso il mio rapporto con laho deciso di stare fermo per un anno. Dopo 18 anni da calciatore e 16 da allenatore mi sono fermato per la prima volta e ne sono felice. Ho la possibilità di fermarmi a riflettere, vivere il mio privato». Niente Napoli , dunque, almeno fino a giugno. «Il prossimo anno sarà un anno importante per me. Dopo la mia esperienza alla Juventus, non voglio tornare in panchina e fare male».