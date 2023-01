Allegri a Dazn contro Grassani: «Quella cravatta azzurra...»

La Juventus perde 15 punti in campionato e si ferma sul 3-3 contro l'Atalanta, ma Max Allegri non perde il sorriso. L'allenatore dei bianconeri interviene ai microfoni di Dazn al termine del match, anticipato però da Mattia Grassani, avvocato esperto di diritto sportivo intervenuto per spiegare ai tifosi quanto sta accadendo in casa Juventus dopo la penalizzazione dei giorni scorsi.

«Non è il mio campo questo, non sono esperto» dice Allegri all'arrivo ai microfoni. Poi punzecchia Grassani: «Volevo fare i complimenti all'avvocato. Soprattutto per quella cravatta azzurra...quel nodo...» dice con ironia. Un riferimento al Napoli? Grassani è stato negli anni al fianco di De Laurentiis e del club azzurro quando necessario, ma da massimo esperto di diritto sportivo ha accompagnato negli anni numerosi club italiani in tutte le categorie. Più tardi, Grassani è intervenuto anche ai microfoni di Rai Sport: questa volta, però, con una cravatta scura così da non far arrabbiare nessuno.