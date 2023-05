Giuntoli alla Juventus, Allegri: «Mai posto il veto, sono aziendalista»

«Contrasti sulla scelta di Giuntoli ds? Innanzitutto con la società siamo in linea su tutto. Poi io faccio l'allenatore, non ho mai avuto il potere e neanche voglio averlo. La società deve fare delle scelte sia sul direttore sportivo che su altri ruoli e sono cose su cui non ho mai messo né bocca nè ho mai messo il veto. Io sono molto aziendalista e tengo molto alla società per cui lavoro, io collaboro con tutte le persone che vengono inserite in società. Io non ho il potere, sono cose che riguardano esclusivamente la società».

Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus Max Allegri alla vigilia della sfida con il Milan sull'ipotesi dell'arrivo in bianconero del ds del Napoli Giuntoli.