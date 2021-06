Juventus, Allegri torna alla Continassa: dopo le conferme ecco Pjanic e Pogba

E’ il primo giorno della nuova avventura di Max Allegri alla Juventus, il tecnico si è presentato poco dopo le 13 ai cancelli della Continassa (un cenno di saluto dall’auto), mentre in mattinata è stato preceduto dai suoi fedelissimi Dolcetti e il vice Landucci. Nel pomeriggio previsto un vertice operativo per iniziare a pianificare la logistica estiva (comprese le date del ritiro ed eventuali amichevoli/tournée) e impostare le prime strategie di mercato per la prossima stagione.

Rispetto all’ultimo quinquennio Allegri avrà un ruolo manageriale e decisamente più operativo ad ogni livello, trattative per rinnovi e mercato compresi. Aspettando un segnale da Ronaldo, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo ultimo anno di contratto, con le certezze Morata e Dybala in attacco. Si riparte da de Ligt, Cuadrado, Danilo, Chiesa, Bentancur e Kulusevski, fiducia anche a Szczesny e probabile rinnovo di un anno per Chiellini. La priorità per Max è rinforzare il centrocampo, i nomi sono quelli di Locatelli o Pjanic per la regia, accanto a loro serve un big, e i tifosi sognano il ritorno di Pogba.

