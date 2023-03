Allegri "perdona" Pogba e punta il secondo posto: «Possiamo andare a +3 sull'Inter»

La carta Covisoc ha dato nuovi stimoli alla Juventus che non ha mai perso di vista la classifica originale, senza i 15 punti di penalizzazione che potrebbero essere cancellati dal ricorso. «La Samp sembra abbordabile ma è un test importante, è una partita a rischio. Domani potremmo andare al secondo posto davanti all’Inter, perché la nostra classifica è quella con 50 punti».

Juve, respinto il ricorso della Figc sulla carta che può annullare il processo plusvalenze

POGBA RIENTRA

«Paul è a disposizione, la formazione non l’ho ancora decisa: giocano sicuro Perin e Vlahovic. Giocherà uno tra Barrenechea e Paredes, devo valutare il recupero di Bonucci, le condizioni di Danilo e Bremer poi deciderò. Rugani e Gatti stanno bene. C’è il rientro di Iling, e di De Sciglio. Chiesa ha questo fastidio e speriamo di averlo a disposizione per giovedì. Di Maria è a riposo, sarà a disposizione giovedì».

PENALIZZAZIONE -15

«Non è un ostacolo e nemmeno uno stimolo. Noi sul campo dobbiamo fare i punti che servono, vincere il campionato è impossibile ma siamo nella condizione per fare un passo in avanti oltre l’Inter. Quello che succede fuori non deve interessarci».

VLAHOVIC

«È completamente guarito. Sono contento della prestazione che ha fatto, poi fisicamente sta molto meglio».

OCCHIO ALLE PICCOLE

«Preparare mentalmente le sfide contro Roma o Inter è più facile ma la differenza la fai con le medio-piccole. Su questo dobbiamo fare un salto di qualità. Per quanto riguarda i giovani, quest’anno hanno giocato, sono stati aggregati».